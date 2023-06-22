В Карелии дефицит мест для размещения туристов

В Минэке Карелии рассказали, что сейчас республика испытывает дефицит мест для размещения туристов.

© runews24.ru

Особенно остро это ощущается в летний сезон, отметили в ведомстве. Отмечается, что нехватку испытывают как Приладожье, так и северные территории.

В беседе с karelinform.ru в министерстве подчеркнули, что в летние месяцы ждут наплыва туристов в Прионежском и Пряжинском районах, Приладожье, а также в Петрозаводске.

По данным статистики, за четыре месяца текущего года Карелию посетили уде более 206 тыс. туристов, летом количество гостей вырастит, надеются в минэке.