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В Карелии дефицит мест для размещения туристов

В Минэке Карелии рассказали, что сейчас республика испытывает дефицит мест для размещения туристов.

В Карелии дефицит мест для размещения туристов
© runews24.ru

Особенно остро это ощущается в летний сезон, отметили в ведомстве. Отмечается, что нехватку испытывают как Приладожье, так и северные территории.

В беседе с karelinform.ru в министерстве подчеркнули, что в летние месяцы ждут наплыва туристов в Прионежском и Пряжинском районах, Приладожье, а также в Петрозаводске.

По данным статистики, за четыре месяца текущего года Карелию посетили уде более 206 тыс. туристов, летом количество гостей вырастит, надеются в минэке.

Также там рассказали, что новые гостиницы, отели и другие точки размещения путешественников будут введены в эксплуатацию в разных муниципалитетах республики до конца года.

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