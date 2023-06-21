Куда поехать в отпуск летом

Путешествовать за границу для российских туристов стало дороже и сложнее. А потому многие начали отдавать предпочтение отдыху внутри страны. Количество вариантов для отпуска сократилось, но от этого выбор не стал более бедным. «ФедералПресс» составил список интересных и необычных мест, которые непременно стоит посетить тем, кому поднадоели стандартные экскурсии и приевшиеся достопримечательности.

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Калмыкия

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Это направление подарит отличную возможность запастить контентом для соцсетей на много месяцев вперед. Причем, если не отмечать геолокацию на фото, никто из подписчиков и не догадается, что ради этих снимков вам не пришлось ехать за границу.

Калмыкия является единственным регионом в Европе, традиционно исповедующим буддизм. В столице республики Элисте можно посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни, буддистский храм Сякюсн Сюме, Пагоду Семи Дней и Золотые ворота. А по пути туда не забудьте полюбоваться на дюны и барханы, не уступающие по красоте пейзажам в ОАЭ.

Еще пара мест, куда непременно стоит заглянуть, – это заповедник «Черный земли» и остров тюльпанов.

Чукотка

Чукоткский автономный округ на первый взгляд кажется не самым привлекательным туристическим направлением, однако открытые для всего нового путешественники нередко выбирают для поездок именно этот регион. И не зря. Ведь именно здесь находится самый северный и самый необычный заповедник в мире – «Остров Врангеля». Эта уникальная территория располагается одновременно в восточном и западном полушариях планеты и поражает своим биоразнообразием. Неудивительно, что заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитают белые медведи, песцы, росомахи, северные олени, овцебыки, лемминги, тихоокеанские моржи, у берегов можно встретить серых китов.

Алтай

Ехать сюда стоит хотя бы для того, чтобы подышать воздухом, не уступающим по чистоте Альпам. Кажется, что только он может вылечить от болезней и омолодить гостей лет на 10. Но это далеко не все достоинства Алтая. Must-see для путешественников – священная гора Белуха, для посещения которой можно заказать конный тур, Камышлинский водопад и Телецкое озеро.

Любители острых ощущений могут опробовать на себе «сон на ульях» (уникальные пчелиные процедуры), те, кто небезразличен к истории, имеют возможность познакомиться с «колыбелью человечества» в древних пещерах.

Найти здесь варианты отдыха на свой вкус смогут как любители экстрима, так и поклонники комфорта.

И, кстати, поездка на Алтай – отличный шанс наконец узнать, что такое Манжерок, и даже провести там время.

Якутия

Тем, кто устал от ленивого лежания на берегу моря, может подойти необычный тур к «Полюсу холода» – Оймякону. Именно там была зафиксирована самая низкая температура на Земле – –71,2 градуса. Добраться до места можно из Якутска местным самолетом. А по пути заскочить в уникальный музей политической ссылки под открытым небом. Экспедиции, которые проводятся трижды за сезон, погружают участников в историю, обычаи и культуру местных жителей. Хотя поверить в то, что здесь вообще есть местные жители, трудно. Поездка сюда – отличная возможность проверить силу собственного характера и побольше узнать о стране.

Камчатка

Этот полуостров, хоть он и находится едва ли не на краю света, является мечтой многих туристов со всего мира. И это неудивительно: Долина гейзеров, Курильское озеро, Халактырский пляж, Кроноцкий заповедник и сотни вулканов никого не смогут оставить равнодушным.

Если запланируете путешествие на Камчатку, рекомендуем посетить «Мертвый лес». Это огромная территория, которая превратилась в выжженную землю после извержения вулкана Плоский Толбачик в 1970-х годах. «Мертвый лес» ужасает и восхищает одновременно. И заставляет в очередной раз вспомнить о великой силе природы.

А визит в поселок Эссо, стойбище Пимчах и деревню Танынаут поможет поближе познакомиться с историей и культурой Камчатки и ее коренных обитателей.

Урал

Природные достопримечательности Урала разбросаны достаточно далеко друг от друга. Но посещение хотя бы некоторых из них подарит огромное количество впечатлений. В 60 километрах от Екатеринбурга есть природный парк «Бажовские места», который даст возможность окунуться в сказку, любуясь на горы и чистейшее озеро Тальков камень. В 120 километрах от столицы Свердловской области располагается парк «Оленьи ручьи» с многочисленными пещерами, реками и лесами.