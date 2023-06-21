В гостиницах хотят ввести невозвратный тариф: подешевеют ли номера

На недавней встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым во время форума «Путешествуй!» Российский союз туриндустрии выступил с инициативой ввести в гостиницах невозвратный тариф. Редакция TourDom.ru решила разобраться, кто выиграет от этого новшества, а кто не очень.

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По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров, управляющего партнера сети «Альянс отели» Вадима Прасова, это способно снизить цены на номера примерно на 20%, о чем свидетельствует мировой опыт. «Во многих странах действуют невозвратные тарифы в гостиницах – они позволяют людям, которые четко знают, куда и когда отправятся, заранее забронировать номер», – пояснил TourDom.ru Вадим Прасов. С другой стороны, полагает бизнесмен, отелям это придает уверенности в том, что человек точно приедет: «Бывает, что туристы бронируют сразу 5 гостиниц, а заселяются, разумеется, в одну». Отель в этом случае остается без загрузки и несет убытки.

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Основатель и генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов разделяет точку зрения, что от введения невозвратного тарифа, который успешно применяется при авиа- и железнодорожных перевозках, выиграет и турист, и отельер. «Очевидно, что это новшество для туриста позволяет отдохнуть более дешевым способом, а для отеля гарантирует загрузку», – сказал Высоканов, добавив, что экономия для отдыхающего может составить от 20 до 40%.

Между тем фактически невозвратные тарифы в российских гостиницах действуют, и довольно давно: многие отели их выставляют, как правило, в высокий сезон, когда спрос зачастую значительно превышает предложение и простой номеров становится критичным. Однако, как отмечают участники рынка, туристы через суд могут вернуть деньги, если потеряли их, воспользовавшись «невозвратной опцией», и вдобавок получить компенсацию – все потому, что вопрос не урегулирован на законодательном уровне.