В гостиницах хотят ввести невозвратный тариф: подешевеют ли номера
На недавней встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым во время форума «Путешествуй!» Российский союз туриндустрии выступил с инициативой ввести в гостиницах невозвратный тариф. Редакция TourDom.ru решила разобраться, кто выиграет от этого новшества, а кто не очень.
По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров, управляющего партнера сети «Альянс отели» Вадима Прасова, это способно снизить цены на номера примерно на 20%, о чем свидетельствует мировой опыт. «Во многих странах действуют невозвратные тарифы в гостиницах – они позволяют людям, которые четко знают, куда и когда отправятся, заранее забронировать номер», – пояснил TourDom.ru Вадим Прасов. С другой стороны, полагает бизнесмен, отелям это придает уверенности в том, что человек точно приедет: «Бывает, что туристы бронируют сразу 5 гостиниц, а заселяются, разумеется, в одну». Отель в этом случае остается без загрузки и несет убытки.
Основатель и генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов разделяет точку зрения, что от введения невозвратного тарифа, который успешно применяется при авиа- и железнодорожных перевозках, выиграет и турист, и отельер. «Очевидно, что это новшество для туриста позволяет отдохнуть более дешевым способом, а для отеля гарантирует загрузку», – сказал Высоканов, добавив, что экономия для отдыхающего может составить от 20 до 40%.
Между тем фактически невозвратные тарифы в российских гостиницах действуют, и довольно давно: многие отели их выставляют, как правило, в высокий сезон, когда спрос зачастую значительно превышает предложение и простой номеров становится критичным. Однако, как отмечают участники рынка, туристы через суд могут вернуть деньги, если потеряли их, воспользовавшись «невозвратной опцией», и вдобавок получить компенсацию – все потому, что вопрос не урегулирован на законодательном уровне.
Впрочем, если выгода от новшества для гостиничного бизнеса очевидна, то по поводу преимуществ для туристов есть сомнения. Вряд ли невозвратный тариф действительно снизит цену на проживание, тем более он уже действует, хоть и неформально. Дело в том, что на рентабельность гостиниц и, соответственно, на ценообразование в гораздо большей степени, чем возможность «играть» с тарифами, влияют другие факторы. В частности, рост цен на продовольствие, алкоголь, импортную технику, которая используется в отелях, увеличение стоимости услуг – массажа, спа и так далее. Подорожание товаров и услуг приведет к тому, что, по прогнозу Максима Решетникова, этим летом стоимость проживания в гостиницах увеличится в среднем на 8%, а в премиальном сегменте – на 15%. Хотя, как сообщали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», уже в мае рост был куда более существенный.