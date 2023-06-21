В Сочи появился первый на Черноморском побережье бассейн на пляже

В эти выходные в Адлерском районе Сочи появился необычный танцевальный бассейн, вмещающий до трех тысяч человек. Днем здесь можно купаться под музыку, по вечерам же в пятницу и субботу - слушать известных музыкантов. А неподалеку, на экопляже "Мандарин" - песчаном, что редкость для Сочи с галечным берегом, - принял туристов круглогодичный бассейн с подогревом - также первый подобный в регионе.

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От желающих нет отбоя: в этом семейном бассейне днем свободных мест почти не бывает. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00 и рассчитан примерно на 120 человек. Для самых маленьких отгорожена плавательная зона. На прозрачной водной глади - островок с пальмой. Размер бассейна с современной системой фильтрации - 35 на 14 метров, максимальная глубина - 1,65 метра, температура воды постоянная - плюс 29 градусов.

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"Я с утра заняла места для внуков, но они еще не пришли, занимаются в Образовательном центре "Сириус", - объяснила Мария Григорьевна из Подмосковья. - Предлагаю администрации ввести почасовые тарифы, не у всех есть возможность проводить здесь целый день, а цена билета одна: взрос- лый - 2,5 тысячи рублей, детский (от двух до десяти лет) - две тысячи. Прихожу сюда уже третий день - море еще не прогрелось и мутное после дождей".

"От гостей нет отбоя: в бассейне для отдыха с детьми днем свободных мест почти не бывает"

Кстати, сюда нельзя проносить свою еду и напитки, даже питьевую воду.

"Да, потому что мы несем ответственность за гостей и отвечаем за качество наших продуктов и напитков, - отметила PR-директор комплекса Анастасия Кислицы- на. - Конечно, с детским питанием входить разрешается - родители сами несут ответственность за своих детей".

"У вас будет аквааэробика или другие занятия, например, с аниматорами, как в зарубежных отелях?" - спрашиваю у собеседницы.

"В этом нет необходимости. Если родители хотят занять детей, то рядом есть аквазона и детская площадка".

По ее словам, раньше на этой территории находился пляж, здесь остались бунгало и ресторан.

- Такой объект - пока единственный на Кубани, - пояснила корреспонденту "РГ" гендиректор НАО "Курорт экспертиза", подведомственного министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Наталья Пономарева. - Конечно, хороших пляжей много, но на сегодняшний день этот, пожалуй, лучший. Неудивительно, что ему присвоили первую категорию - "Синий флаг". Он оборудован пляжной инфраструктурой, дно расчищено от валунов, а для людей с ограниченными физическими возможностями оборудовали удобные спуски в море. Это дорогостоящий проект, реализованный на средства инвестора, но желающие могут получить государственные субсидии для облагораживания и реновации как пляжных территорий, так и отелей.

Флаги у моря