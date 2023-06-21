4 направления для отдыха с бюджетом в 30 тысяч рублей

Так, одним из вариантов является путешествие в Карелию, где туристы смогут полюбоваться многочисленными живописными уголками.

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Специалисты Роскачества представили российским туристам список доступных и популярных направлений для отдыха с бюджетом в 30 тысяч рублей.

Так, одним из вариантов является путешествие в Карелию, где туристы смогут полюбоваться многочисленными живописными уголками. Поездка туда обойдется примерно от 18 тысяч рублей.

Еще одним вариантом отдыха для россиян является поездка в Казань или Йошкар-Олу. Туры туда стартуют от 28,7 тысячи рублей. В стоимость входит посещение кремля и экскурсии по интересным городским местам.

В том числе туристы смогут отправиться в Самарскую область и посетить там музыкальный фестиваль. Стоимость такого отдыха начинается от 29,9 тысячи рублей.