Куда поехать на рыбалку летом

Рыбалка давно перестала быть сугубо мужским развлечением. Сегодня это отличный отдых для всей семьи. О самых живописных местах, где можно порыбачить летом, читайте в нашем материале.

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С конца июня по сентябрь можно рыбачить в Астраханской области, Карелии и даже на Черноморском побережье. По словам куратора базы отдыха в Астраханской области Олега Журбина, Астрахань – универсальный вариант: в июне тут уже пляжный сезон, а комаров не так много, как в Карелии.

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«Здесь много туристических баз для рыбалки, можно поймать сома, судака, жереха, щуку, сазана, леща или окуня. Если вы рыбак со стажем, а ваша семья ничего не смыслит в рыбалке, то лучше обратиться к егерю – профессиональному рыбаку. Он научит рыбачить и расскажет, в каких конкретно местах больше рыбы», – говорит Журбин.

В Карелии тоже легко получить разнообразный улов, однако при планировании поездки стоит учитывать, что к по-настоящему рыболовным местам подбираться проблематично.

«Они находятся в отдалении от цивилизации, поэтому в Карелию часто ездят отдыхать с палатками. К подобному испытанию готовы далеко не все. С маленькими детьми будет непросто. Кроме того, для Карелии характерно обилие гнуса. Летом от этого точно никуда не деться. С другой стороны, правильно подобранная одежда и защитные средства помогут бороться с назойливыми насекомыми», – комментирует Журбин.

Черноморское побережье входит в число лучших мест для рыбалки в России. Однако новичкам ловить морскую рыбу сложнее, чем речную.

«Здесь можно ловить форель, кефаль и купаться в морской воде. Но требуются опыт и сноровка. Вряд ли кто-то останется без улова, но придется проявить настойчивость. При выборе базы или гостиницы изучите условия проживания, спросите, какие дополнительные услуги предоставляются. Вдруг кто-то из близких устанет от рыбалки. Проверьте, насколько далеко будете жить от ближайшего города, узнайте, как до него добраться. Отлично, если рядом с базой расположены достопримечательности, которые получится посмотреть», – отмечает Журбин.

Если вы настроены порыбачить по-настоящему в экзотическом месте и хотите поймать кету, нельма горбушу и нерку, то можно поехать на озеро Красное на Чукотке. В этом случае вы окажетесь в настоящей дикой тундре. По словам рыбаков, озеро Красное – исключительное место для любителей спиннинговой ловли. Для рыбалки в этом районе вам понадобятся прочные снасти и спиннинги среднетяжелого и тяжелого класса.

Если же вы хотите провести несколько дней в абсолютной дали от цивилизации, тишине и уединении с природой, то порыбачить можно на реке Алгама в Якутии. Здесь водится крупнейший лосось – таймень. Его вес достигает 80 килограмм. На Алгаме рыбу ловят с берега, старясь сразу вытащить, так как если рыба попадет в сильное течение, ее очень быстро можно упустить.