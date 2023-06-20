Россиянам перечислили дешевые направления для отдыха

Несмотря на то что стоимость перелета экономклассом на внутрироссийских рейсах достигла почти 7 тысяч рублей за тысячу км, недорогой отдых в России и ближнем зарубежье не исчез, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса на направление. В частности, относительно дешевые авиабилеты пока можно приобрести на направления Москва — Петербург, Москва — Волгоград или Москва — Минск.

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Долететь из Москвы до Волгограда можно всего за четыре тысячи рублей, а до Астрахани — за восемь тысяч рублей, потому что там конкуренции нет. По направлению Москва — Минск большая конкуренция, соответственно, билеты недорогие. Москва — Санкт-Петербург — тоже недорогие билеты, так как там конкурируют авиакомпании и железная дорога, — отметил эксперт.

По мнению специалиста, подорожание авиабилетов обусловлено несколькими причинами, в том числе закрытием аэропортов юга России, из-за которого на оставшиеся воздушные гавани — Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, Ставрополь — ложится серьезная дополнительная нагрузка.

Растет инфляция, растут цены на топливо, зарплаты, амортизация самолетов, запчастей, навигации. Авиакомпании вынуждены поднимать цены, а за все это расплачивается простой потребитель, — пояснил Мкртчян.