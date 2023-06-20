Туристы из Китая стали в пять раз чаще приезжать в Москву
Китайские туристы стали приезжать в российскую столицу в пять раз активнее.
Отмечается, что в первом квартале 2023 года китайских туристов в российской столице стало в пять раз больше, чем в аналогичный период 2022 года. За пять месяцев Москву посетило 25 тысяч китайцев. 30% из них приехали в качестве туристов или с частной целью, а 40% – в качестве бизнес-путешественников.
– Мы с нетерпением ожидаем возобновления работы безвизового режима в рамках соглашения. И в июле 2023 года мы также ожидаем, что наконец запустится электронная виза, – сообщил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
Он также отметил, что в 2019 году лидирующие позиции занимали именно туристы из КНР, их было более 870 тысяч, сообщили в РИА "Новости".