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Туристы из Китая стали в пять раз чаще приезжать в Москву

Китайские туристы стали приезжать в российскую столицу в пять раз активнее.

Туристы из Китая стали в пять раз чаще приезжать в Москву
© Vse24

Отмечается, что в первом квартале 2023 года китайских туристов в российской столице стало в пять раз больше, чем в аналогичный период 2022 года. За пять месяцев Москву посетило 25 тысяч китайцев. 30% из них приехали в качестве туристов или с частной целью, а 40% – в качестве бизнес-путешественников.

– Мы с нетерпением ожидаем возобновления работы безвизового режима в рамках соглашения. И в июле 2023 года мы также ожидаем, что наконец запустится электронная виза, – сообщил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Он также отметил, что в 2019 году лидирующие позиции занимали именно туристы из КНР, их было более 870 тысяч, сообщили в РИА "Новости".

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