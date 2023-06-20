Туристические объекты Югры попали в топ-25 проекта «Медиаразведка»

В России особенно популярным становится экотуризм – россияне ищут особенные уголки страны с экзотическими животными и необычными тропами. Эксперты сервиса путешествий «Туту» в рамках проекта «Медиаразведка» посетили более 20 регионов, оценили сотни локаций и гидов и составили топ-25 мест. Где в Югре можно познакомиться с хаски и поплавать с морскими обитателями, выяснил «ФедералПресс».

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Дог-трекинг и покатушки с собаками

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«В хаски-центре «Югра», расположенном в поселке Барсово, гости осваивают дог-трекинг и общаются с собаками. Хаски любят не только бегать, но и обниматься, поэтому если к спортивным состязаниям вы не готовы, ничего страшного», – заверили «медиаразведчики».

Это место российские путешественники оценили на 9,7 балла из 10 возможных. Стоимость билета – от 900 рублей за человека, а дог-трекинг обойдется в 1000 рублей. К покатушкам в собачьей упряжке прилагается знакомство с красотами Севера. А еще здесь проводят фотосессию с милыми щенками хаски: стоимость такой съемки 1500–3000 рублей.

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Когалымский ТЦ «Галактика» получил от «Медиаразведки» 9,4 балла. Это небольшой центр, в котором есть океанариум, оранжерея, аквапарк, торговая галерея и фуд-корт. В океанариуме «Акватика» живут морские обитатели со всего света, там можно покормить акул и узнать много нового от подводного экскурсовода. Можно и самому поплавать с аквалангом с морскими обитателями, рассказали путешественники.

Специалисты Фонда развития Югры написали, что с акулами можно даже поплавать, но в «Акватике» предлагают заглянуть акуле в глаза: говорят, большинство людей испытывают одновременно два чувства – страх и восхищение.

«Только наша тревога перед этим ужасным хищником часто бывает необоснованной, так как большинство акул не представляет угрозы для человека. Фиксируется менее 100 случаев в год», – пишут специалисты. Кстати, в «Акватике» живет 16 акул и 11 скатов.

Стоимость билета в океанариум – от 800 рублей для взрослых и подростков от 14 лет, для детей от 3 до 13 лет – от 400 рублей. Дайвинг стоит 12 000 рублей.

Экзотика Севера

Откроем для туристов еще пару впечатляющих мест Югры. Так, 6 августа хаски-центр «Югра» проводит экстремальный забег с собаками «Рвем когти – 2023». Мероприятие пройдет на базе отдыха «Валикас» в Сургутском районе. В забеге примут участие 15 городов страны, к участию приглашают даже семьи – с их любимыми четвероногими питомцами.

Рекомендуем посетить в Югре этностойбище «Хантыйский дворик», что под Сургутом. Здесь гостей знакомят с бытом, культурой, традициями и обычаями коренного населения ханты, можно поучаствовать в их традиционных праздниках, обрядах и ритуалах. Кстати, это место уже было в рейтинге «Медиаразведки», получив от туристов 9,9 баллов. Тогда, по итогам рейтинга 2021 года, Югра получила наивысшие оценки за интересные места и комфорт.