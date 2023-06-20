Туристка рассказала, почему больше не поедет отдыхать в Витязево

Путешественница оставила гневный отзыв на портале «Тонкости туризма».

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Россиянка рассказала, что плюсы в виде уютного отеля и красивых мест перебили многочисленные минусы.

По словам отдыхающей, море грязное с тиной у берега, неприятно пахнет, а надо водой кружат рои насекомых. На переполненных пляжах мусор – пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, окурки. Кроме этого, россиянке мешали наслаждаться отдыхом кричащие на пляже дети, которые оказались без присмотра родителей.

Еще одним раздражающим фактором оказались другие туристы, среди которых слишком много пьяных и задиристых персонажей. Гости Витязево, со слов россиянки, часто выясняли отношения между собой на повышенных тонах и не стесняясь в выражениях.