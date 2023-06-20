Как живет Калининградская область и чем она удивляет туристов

Бесчисленные кирхи и руины замков, янтарный край, место, где родился и преподавал Иммануил Кант, а каждый уголок дышит непростой, но удивительной историей — все это о Калининградской области, самом западном регионе России, который окружен Европой со всех сторон.

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Когда-то здесь обустроился Тевтонский орден, затем шли бои Семилетней войны и гремели бомбежки Второй мировой, а сегодня эта тихая и уютная область — настоящая находка для туриста.

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«Лента.ру» побывала в регионе и узнала, куда в нем отправиться любителям готической архитектуры, почему здесь так любят котов и о чем ностальгируют переселенцы.

Путь в регион-музей

Самый простой способ добраться до Калининградской области — самолет. До закрытия воздушного пространства Европы для российских лайнеров путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга долетали сюда за час-полтора, теперь же из столицы до Калининграда полет занимает около двух с половиной часов, а из Петербурга — примерно два часа.

Стоимость авиабилетов тоже немного увеличилась. При вылете из Москвы можно уложиться примерно в 17 тысяч рублей с возвратным билетом, из Санкт-Петербурга — в 13 тысяч рублей.

В области функционирует аэропорт Храброво, находящийся в получасе езды на машине от центра Калининграда. Гостей региона в нем встречает не только свежий ветерок, но и первая живая достопримечательность — чайка Вадим (или же Вадик). Весной 2023 года птица Андрей Ермак.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, по итогам 2022 года Калининградская область вошла в список самых популярных отечественных направлений у туристов. По оценкам властей региона, в 2022 году он принял около 1,8 миллиона гостей. Прогноз на 2023 год — не менее двух миллионов путешественников

Калининградскую область местные энтузиасты, занимающиеся изучением и сохранением руин, называют регионом-музеем. Но с чего именно начать путешествие? Туристы, приезжающие на несколько дней, чаще всего все-таки остаются в самом Калининграде, рассказали «Ленте.ру» в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру». «У тех, кто приезжает не первый раз или хочет больше узнать об истории, популярны экскурсии в Советск, Черняховск, есть интерес к Гвардейску. Для морского отдыха востребованы пляжи Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного», — добавили в компании.

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Даже при короткой поездке в бывшей Восточной Пруссии можно увидеть многое. Благодаря компактному размеру региона (Калининградская область — один из самых маленьких субъектов России) дорога на автомобиле между населенными пунктами редко занимает больше пары часов.

Добраться из Калининграда в поселок Янтарный (как понятно из названия, он знаменит добычей «солнечного камня») на машине можно примерно за час. Дорога между двумя самыми крупными после Калининграда городами — Советском и Черняховском — тоже займет около 60 минут

По пути из одного города в другой невольно любуешься видами. Мимо проносятся яркие рапсовые поля, стада коров и овец. В водоемах можно заметить лебедей, а на столбах и крышах домов — аистов. Белые аисты, чье оперение напоминает одеяния Тевтонского ордена, считаются одним из символов региона. Они прилетают в Калининградскую область каждую весну и остаются до позднего лета, после чего отправляются зимовать в Африку.

Но колоритная природа — далеко не единственная причина поехать в регион. «Это terra incognita («земля неизведанная» — прим. «Ленты.ру»), земля, оторванная от общей территории страны, она заставляет людей волноваться. И потом, у нас очень богатое историко-культурное наследие», — объясняет гендиректор одной из местных турфирм Татьяна Лисиченко. Чтобы убедиться в последнем, достаточно побывать в любом городе Калининградской области, а лучше заглянуть в один из многочисленных замков.

Назад в прошлое

В подземелье замка невысокие проходы, выложенные из кирпича, под ногами — старая брусчатка. На улице греет солнце и заливаются пением птицы, но здесь темнота, сырость и прохлада, переносящие в атмосферу глухого Средневековья. Этот замок — когда-то крепкий и мощный Инстербург — был основан в 1336 году. До нашего времени он дошел в полуразрушенном состоянии, и придется напрячь воображение, чтобы представить, что сотни лет назад он служил бастионом и воротами для походов Тевтонского ордена.

Теперь же руины замка — одна из главных изюминок города Черняховска в Калининградской области, в прошлом также носившего имя Инстербург. Непритязательная на первый взгляд, сегодня бывшая обитель тевтонских рыцарей — не просто уголок многовековой истории, но и пристанище энтузиастов. Здесь можно встретить реставраторов и актеров местного театра, поучаствовать в фестивалях и научиться старинным танцам.

В историческом и визуальном плане конкуренцию Инстербургу составляют руины других замков, щедро рассыпанные по региону. Порой они монументальны, как, например, Рагнит в Немане, а порой — едва заметны, как стены Каймена в Заречье под Гурьевском.

Руинированное состояние некоторых замков объясняется тем, что в советское время власти к наследию воинственного ордена (как и в целом к немецкому прошлому региона) относились скептически. Какие-то замки в Калининградской области отошли под нужды региона, другие остались предоставлены сами себе и постепенно разрушались, а подчас и разбирались на стройматериалы.

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Замок Рагнит вдобавок пострадал от кинодеятелей: на его территории несколько раз снимали военные фильмы, что пагубно повлияло на состояние крепости. К примеру, в ходе съемок фильма «Двадцать дней без войны» в 1970-е годы одну из стен замка попросту взорвали.

Но еще более печальной была участь Королевского замка в Кенигсберге, с которого когда-то началась история города: в советское время его взорвали и снесли. А ведь именно он стал последним известным пристанищем исчезнувшей Янтарной комнаты, в Великую Отечественную войну вывезенной нацистами из России. Знаменитый шедевр впоследствии искали и в завалах замка, и в одном из поселков области, но все тщетно. Этот замок остался в виде виртуальной достопримечательности региона. Уже в наше время его руины законсервировали.

Есть и другие безмолвные свидетели Средневековья и более поздних эпох, дожившие в Калининградской области до наших времен, — многочисленные кирхи. Монументальные готические здания из кирпича считаются едва ли не главным символом региона. В некоторых кирхах сегодня находятся православные церкви, другие не пощадило время.

Калининградской области — 77 лет, а немецкой цивилизации на востоке Германии — около 700. Конечно, эта история здесь проявляется, она на каждом шагу перед нами, — Владимир Власов, гид.

Одна из главных достопримечательностей области, покоряющая любителей готики, — величественный Кафедральный собор в Калининграде. Он высится на острове Кнайпхоф в исторической части города. Построенный в XIV веке собор сильно выгорел при бомбежках города английской авиацией во Вторую Мировую войну и только в 1990-е стал восстанавливаться. По неофициальной версии, одна из причин, по которой советские власти сохранили сооружение и не подвергли его участи Королевского замка, — расположенная на его территории могила немецкого философа Иммануила Канта.

Канта многие калининградцы считают одним из главных земляков. Он родился, работал и умер в Кенигсберге. С именем прославленного философа в городе связано много легенд. Например, считается, что он был крайне дисциплинированным и пунктуальным, прогулки всегда совершал в одно и то же время дня с точностью до минуты — настолько точно, что местные жители сверяли по нему часы. Согласно другой легенде, Кант опоздал всего один раз в жизни — на собственную свадьбу, из-за чего так и остался холостяком.

Однажды на прогулке Кант присел на скамейку, чтобы почитать книгу, но так увлекся, что впервые в жизни потерял счет времени. Когда он возвращался домой позже обычного, жители города подумали, что их часы спешат, и перевели стрелки назад, — гид музея архитектуры и истории Кенигсберга.

Но не Кантом единым: исследуя земли Калининградской области, можно прогуляться там, где когда-то ступала нога сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана, прусской королевы Луизы, императоров Наполеона и Александра I, композитора Рихарда Вагнера.

Время перемен

Об уникальности Калининградской области россияне знают еще по школьным урокам географии. Находящаяся между Литвой и Польшей, она не имеет сухопутной границы с Россией. Такое положение обусловлено не менее необычной историей, ведь российский регион образовался только после Второй мировой войны, когда по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии вместе с ее сердцем — Кенигсбергом — отошла Советскому Союзу.

«Если в Петербурге, например, все меряется периодом "до революции" и "после революции", то в Калининградской области это "до войны" и "после войны". Немногие немецкие бывшие земли, немецкие города стали российскими», — рассказывает о специфике региона гид Владимир Власов.

При этом открыто говорить о германском прошлом в области разрешили, по меркам истории, недавно — с 1991 года. Утверждается, что рассказывать о довоенных событиях нельзя было даже экскурсоводам. Желающим познакомиться с регионом туристам описывали военные действия Красной армии и последующее развитие региона.

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Кенигсберг стал Калининградом, а область — Калининградской 4 июля 1946 года. Новое имя регион получил от фамилии «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина, скончавшегося незадолго до переименования. А в конце августа 1946-го в регион стали переселяться советские граждане.

Приехали мы осенью, поэтому все с собой везли: картошку, что-то из вещей. Выгрузили нас на платформе рядом с вокзалом в Железнодорожном. Дом нам сразу в Вишневом выделили, выбирать не давали. Все было просто: «ты и ты — вам этот дом», и так далее. Немцев в доме уже не было, их заранее выселили, — Григорий Мельниченок, житель Калининградской области.

Поначалу советские люди жили на одной территории с немцами. По понятным причинам однозначно хорошими и доверительными эти отношения было не назвать, но народы недавно воевавших стран уживались. «Моя мама с родителями только-только переехала сюда, пошла в первый класс в Калининграде, вместе с ней учились и немецкие дети. Никаких конфликтов вообще не было, ученики охотно общались. Наши проявляли к немцам дружелюбие и сочувствие», — уверяет краевед Николай Троневский.

«Нормальное было отношение. Обычные люди ни при чем. Те [немцы], кто были в чем-то виноваты, поубегали все. А те, кто остались, даже в дом к нам заходили, вещи какие-то меняли, мы пускали», — рассказывает, в свою очередь, один из первых переселенцев Григорий Мельниченок.

Случалось, что переселенцы вступали в романтические отношения с немками (в Восточной Пруссии тогда остались преимущественно женщины, дети и пожилые люди), однако уже в 1947 году начался процесс переселения немцев в советскую зону оккупации Германии. Калининградская область оставалась закрытой для иностранцев до 1991 года. А когда ее наконец открыли, немцы, многие из которых раньше жили на этой территории, хлынули сюда потоком.

«Немцев, естественно, интересовали их родные места. Они хватали нас за руки, ехали туда, могли часами разговаривать о том, где и что было», — вспоминает экскурсовод Лариса Селезнева.

4 июля 1946 года Кёнигсберг был переименован в Калининград

Бывшие жители Восточной Пруссии и по сей день приезжают на родину. Гид Владимир Власов рассказывает, что совсем недавно одна гостья из Германии встретила в Калининграде пожилую россиянку, с которой познакомилась еще в 1940-е. Однако в силу возраста таких туристов, конечно, стало значительно меньше.

Сегодня немцев в регионе и в Калининграде в частности, уверяет Власов, почти нет. Но следы истории и прошлого их предков — повсюду. Смешиваясь с элементами советской и современной эпох, они создают удивительный ансамбль.

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Например, в Центральном районе Калининграда у технического университета борются, напирая друг на друга лбами, два зубра — композиция начала XX века. Неподалеку — памятник Петру I, установленный в 2003 году. А в десяти минутах ходьбы — монумент суровой Матери России, которая поселилась в городе в 1970-е. Несмотря на столь разномастное прошлое, менталитет жителей региона вряд ли покажется чужим россиянам с Большой земли.

У нас обычный русский язык, менталитет обычный российский. Может, просто больше многие жители региона выезжали за границу, — Владимир Власов, гид.

Еще одна особенность региона, бросающаяся в глаза, — другие сети супермаркетов, кафе, магазины одежды, книг и не только. Речь не идет о повсеместном отсутствии привычных для россиян точек, но, к примеру, магазинов сетей «Магнит», «Читай-город» или «Галамарт» в Калининграде не найдешь. А «Пятерочка» появилась здесь только в 2020 году. Такое обстоятельство объясняется географическим положением региона и особенностями логистики. Впрочем, нехватку федеральных сетей область компенсирует местными.

Удивить туриста способна и погода в Калининградской области. У местных жителей даже есть поговорка на этот счет: «Если вам не нравится погода, подождите пятнадцать минут, и она изменится». Несмотря на переменчивый характер, климат многих привлекает своей мягкостью. Зимой тут редко бывают морозы — температура, как правило, не ниже минус пяти градусов. Однако переехавшие в самый западный регион страны нередко жалуются на ветер: некоторым кажется, что он дует тут даже сильнее, чем в Петербурге.

«Тут невозможно было пройти»

У большинства населенных пунктов Калининградской области непростая история: многострадальная прусская земля переживала набеги, пожары, чуму, войны и бомбежки. Поселок Железнодорожный, в прошлом носивший звучное имя Гердауэн, не стал исключением: только в Первую мировую войну он потерял половину своей застройки и был восстановлен в 1916-1918 годах.

Во Вторую мировую войну Гердауэн пострадал уже не так сильно, а в XXI веке стал целенаправленно восстанавливаться с целью привлечь туристов. По словам местных, это сработало

«Дня три назад тут невозможно было пройти. Негде было машину поставить», — рассказывает о туристах седой житель Железнодорожного, у ног которого вьется котенок. А его друг сетует на затяжной характер восстановительных работ: «Если бы у меня спина не болела, я бы им показал, как быстро работать!»

Скромный поселок может похвастать руинами замка с остовами водяной мельницы, внушительной кирхой XIV века, а кроме того, рядами стройных и аккуратных домиков. Здания кажутся пряничными и вызывают ассоциации с немецкими сказками. Кроме того, в Железнодорожном, как и в большинстве населенных пунктов области, можно прогуляться по брусчатке.

Атмосфера в нем, в отличие от более крупных собратьев, уютно-провинциальная, умиротворяющая. А если бы не припаркованные машины, легко можно было бы представить себя какой-нибудь благовоспитанной немецкой дамой, спешащей в кирху на богослужение. В поисках именно такого духа туристы отправляются и в другие небольшие населенные пункты области, Правдинск или Знаменск.

Конечно, многие россияне в отпуске жаждут не думать об исторических перипетиях и разглядывать памятники эпох, а разгружать голову на свежем воздухе у моря. И этой категории туристов Калининградская область готова угодить. Главными курортами в регионе считают Светлогорск, когда-то известный как Раушен, и Зеленоградск, он же бывший Кранц. У второго в последние годы, помимо курортных достоинств, появился еще один бренд — кошки.

Неофициальная кошачья столица России, Зеленоградск буквально кишит усатой-полосатой символикой. Четвероногие глядят на туриста с муралов на стенах, фигуры кошек вырезаны на лавках, функционирует даже кошачий светофор (не говоря уже об автоматах с кормом). Живые кошки чинно разгуливают по улицам, не обращая внимания на людей, дремлют в кадках для растений.

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У кошачьего бренда есть минус: нерадивые хозяева зачастую привозят надоевших питомцев в Зеленоградск и оставляют на улицах, таким образом перегружая местных волонтеров. Да и местные жители порой критикуют такую направленность города, жалуясь на обилие бездомных животных, не получающих должного ухода.

Как бы то ни было, на любителей котов, впервые приехавших в Зеленоградск, город производит неизгладимое впечатление: тут и там туристы фотографируются у муралов с пушистыми, гладят и снимают на видео кошек, греющихся на солнце.

А те туристы, кто уличным котам предпочитает более дикую природу, отправляются на Куршскую косу. На территории одноименного национального парка обитают косули и олени, кабаны и лисицы, а также аисты, журавли, орланы-белохвосты и ряд других птиц. Конечно, встретить их удается не всегда, но редкий гость остается равнодушным к вековым деревьям, песчаным дюнам и морскому побережью, а в придачу — к чистому, вкусному, пьянящему воздуху. Чтобы хорошо познакомиться с парком, советуют выделить хотя бы день, а лучше несколько.

***

Как необычна история и архитектура Калининградской области, так впечатляют здесь и люди. Они волнуются о прошлом и будущем своего края, вкладывают силы в сохранение руин, борются за восстановление замков и, кажется, всем сердцем болеют за регион и отношение к нему окружающих.

«Если ты начинаешь что-то узнавать, ты начинаешь это понимать, а понимание дает сочувствие, сопричастность, желание вместе жить, — говорит об этом глава управления культуры Черняховска, «штатная фея» замка Инстербург Влада Смирнова. — А тот, кто понял город, может его полюбить».