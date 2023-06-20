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Жители Крыма начали тщательно скрывать от туристов последний райский уголок полуострова

Жители Крыма начали тщательно скрывать некоторые живописные места полуострова от туристов, которые массово приезжают в регион на отдых.

Крымчане начали скрывать от туристов райский уголок полуострова
© Runews24

Так, например, раньше о Крымских Мальдивах, расположенных рядом с поселком Оленевка, знали немногие путешественники. Однако теперь на здешних пляжах практически невозможно найти свободное место, пишет "МК".

При этом отмечается, что в Крыму все же еще остались места для отдыха, о которых не знают туристы. На полуострове есть один из таких "райских" уголков, о котором местные жители стараются не рассказывать путешественникам.

Издание опубликовало фотографии живописного места, но с целью сохранения уникальной природы не стало указывать координаты.

На кадрах видно, что на пляже действительно нет никаких следов от палаток и пребывания многочисленных туристов.

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