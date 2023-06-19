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5 городов, куда ездят понаблюдать за облаками

Аналитики «Твил.ру» назвали, куда ездят россияне, чтобы полюбоваться на перистые, кучевые и слоистые облака. Петрозаводск в этом списке оказался на четвертом месте.

5 городов, куда ездят понаблюдать за облаками
© РИА "ФедералПресс"

«Петрозаводск, Карелия ― 4096 р. / 3 ночи», – говорится в сообщении.

В тройку лидеров вошли Севастополь, Кисловодск и Красная Поляна. Среди регионов Северо-Запада России в списке также есть Псков. Этот город расположился на пятом месте, уточнили аналитики. Напомним, что 19 июня празднуют День наблюдения за облаками

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как сэкономить на отдыхе.

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