Ичалковские пещеры: как добраться, что посмотреть

Чтобы почувствовать себя настоящими искателями приключений, необязательно уезжать за тысячи километров от дома.

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Удивительные места, созданные самой природой, можно найти всего в сотне километров от Нижнего Новгорода.

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Ичалковский бор — живописное место на берегу реки Пьяна в 1,5 км от села Ичалки Перевозского района. По преданию, поселение было основано в 16 веке и названо в честь мордвина Ичала, получившего эти земли в дар от Ивана Грозного за помощь в Казанском походе.

Ичалковский бор входит в состав государственного природного заказника регионального значения. На его территории насчитывается около тысячи карстовых образований. Неслучайно это место называют «горно-таежным островом в степной оправе». Здесь удивительным образом сочетаются хвойный и лиственные леса с гористой местностью. Но самое интересное — это пещеры, у каждой из которой есть свои особенности и легенды.

Как добраться?

Добраться до Ичалковского бора на машине можно несколькими способами — по М 7 в направлении Кстова, затем по дороге Р162 через Большемурашкинский округ. Второй путь пролегает по дороге Кстово-Дальнее Константиново через Перевоз.

Нижегородская правда

Какой путь выбрать?

Однозначно, первый путь. Дорога в Дальнеконстантиновском районе ремонтируются, есть опасные участки, где придется снижать скорость с 90 до 10 км/ч. Как доехать, если нет машины? С железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода до станции «Перевозская» можно доехать на электричке.

Поезд Нижний Новгород — Казань отправляется ежедневно в 5:10 и 16:08, прибывает в Перевоз в 7:15 и 18:17.

Поезд Нижний Новгород — Сергач: отправление ежедневно в 15:15, прибытие на станцию «Перевозская» в 18:57.

Из Перевоза в Нижний Новгород:

Поезд Казань — Нижний Новгород: отправление со станции «Перевозская» в 9:13 и 19:53, прибытие в Нижний Новгород — в 11:20 и 22:00.

Поезд Сергач — Нижний Новгород: отправление со станции «Перевозская» в 6:50, прибытие в Нижний Новгород — в 10:37.

Что взять с собой?

Еду (ресторанов и кафе там нет)Фонарики (в пещерах темно)

Средства от комаров и клещей (вы приехали в лес).

Удобную одежду и обувь с нескользящей подошвой по сезону (в пещерах прохладно даже в 30-градусную жару).

Ехать в Ичалковский бор лучше в сухую ясную погоду. Поверхность склонов глинистая, поэтому в дождь сложно спуститься в пещеры, увеличивается риск травмироваться. На входе в заказник расположены стенды с полезной информацией, схемой расположения пещер и правилами поведения в лесу. Кроме того, указаны телефоны ближайших больниц, службы лесного хозяйства и единый номер Федеральной диспетчерской службы.

Кстати, перед выходом на маршрут спасатели рекомендуют зарегистрироваться в МЧС, но это дело добровольное. Хотя регистрация в МЧС и добровольная, об этом стоит подумать, если на стоянке около входа в заказник мало или нет машин. Это означает, что кроме вас скорее всего туристов нет. В лесу и пещерах вы можете остаться без связи, а до ближайшей больницы — несколько километров.

Путь до пещер пролегает по лесу. Здесь растут и сосны, и лиственные деревья — березы, клены, липы. В бору обитает много птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу, встречаются и змеи.

Пещеры

Особенности и легенды

До первой пещеры идти минут 15 по лесной тропе. Свое название «Холодная» или «Ледяная» пещера получила из-за того, что даже летом на дне грота лежит лед, а температура воздуха не поднимается выше +3 градусов. Летом в пещерах прохладно, а зимой — тепло.

Нижегородская правда

Недалеко от «Холодной» пещеры находится Старцев провал, его еще называют Старцевой ямой. В отвесных скалах спрятаны три грота, однако попасть туда неподготовленному туристу можно только со специальным снаряжением в сопровождении опытного инструктора. Грот даже получил отдельное название — «Старцева келья».

Согласно рассказам старожилов села Ичалки, в одном из таких гротов жил и скрывался от людей старец-пустынник. Доверенный человек спускал ему по веревке еду и воду.

Третья пещера — «Студенческая» — свое название получила за то, что около 50 лет назад ее обнаружили студенты. Есть поверье: если оставить в пещере записку с желанием, то оно обязательно сбудется.

Рядом со «Студенческой» расположилась одна из самых удивительных пещер — «Безымянная». Из-за своей причудливой формы издалека она напоминает средневековую крепость. Пещеру еще называют Моховой ямой за обильно покрытые мхом стены.

Чтобы попасть в гроты, нужно пройти по узкой перемычке — «Чертовому мосту» длиной 15 метров. Когда-то здесь была подземная галерея, соединявшая две карстовые воронки. Она разрушилась, а на ее месте образовалась арка.

Проходя через арку, мы попадаем в грот. В глубине грота находится маленькое озеро с чистейшей, но очень холодной водой. Говорят, что вода из озера обладает целебными свойствами.

Существует поверье, что воздух и глина пещер тоже целебны.

Нижегородская правда

Чуть поодаль находятся еще две пещеры — «Кулева яма» и «Теплая». «Кулева яма» — самый большой карстовый провал на территории Ичалковского бора. В длину он достигает 200 метров, в ширину — 150 – 180 метров, глубина провала — 25 метров. Змеи взмолились: «Забери свою проклятую бабу, нет нам житья от нее!»

По одной легенде, в Кулеву яму разбойники скидывали кули с награбленными у купцов товарами. По другой — мужик по имени Куль сбросил в пропасть свою сварливую жену. Потом, правда, пожалел ее, попытался вытащить, но вместо супруги вытянул… клубок змей.

Тогда мужик забрал жену, и жили они, как говорится, долго и счастливо. Попасть в грот можно, спустившись по крутой тропинке.

Стоит отметить, что спуск в «Кулеву яму» достаточно экстремальный, в дождь и слякоть он превращается в грязевую горку. В провале мог бы поместиться 7 этажный дом.

Нижегородская правда

Последняя на пути маршрута — «Теплая» пещера. Теплой ее прозвали потому, что температура там не опускается ниже +3 градусов, даже зимой. На дне пещеры — озеро глубиной 1,5 метра с чистейшей водой с высоким содержанием серебра. Говорят, что вода способствует заживлению ран, а если умыться из озера — помолодеешь. Эффект однозначно стоит того, чтобы спустится в пещеру.