Россияне назвали города с лучшими летними развлечениями

Россияне назвали Сочи городом с лучшими в стране летними развлечениями. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», соответствующие данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, за Сочи свои голоса отдали более 57 процентов респондентов. На втором месте в рейтинге российских городов, наиболее подходящих для летнего отдыха, оказался Санкт-Петербург (29 процентов), на третьем — Калининград (21 процент).

Краснодар отметили 17 процентов участников опроса, Москву — 16 процентов. Еще по 10 процентов голосов получили Казань и Владивосток. Кроме того, 6 процентов опрошенных посчитали самым подходящим городом для летнего досуга Ростов-на-Дону, 4 процента — Нижний Новгород, 3 процента — Екатеринбург.

Как отмечается, при оценке респонденты в первую очередь обращали внимание на комфортный климат, наличие набережных для прогулок и красоту улиц, а также наличие пляжей. Кроме того, участники опроса обращали внимание на то, достаточно ли в городе кафе и ресторанов, а также можно ли там купить фрукты и ягоды, посетить фестиваль под открытым небом или заняться водными видами спорта.