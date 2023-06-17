Петербург развлекает туристов скоморохами и открывает новые маршруты

В Петербурге в эти выходные проходит много развлекательных шоу, рассчитанных как на туристов, так и жителей города. Редакция подготовила дайджест по материалам Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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По заветам Петра I

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До 18 июня в Кронштадте в парке «Остров фортов» можно узнать, как при Петре I строили флот, создавали первые мануфактуры, используя прорывные для XVIII века технологии. А также прикоснуться к светским традициям того времени – приемам и церемониям.

Интерактивные развлечения и мастер-классы запланированы на площадках «Маскарад», «Балаган», «Народные ремесла и забавы», «Корабельное и военное дело». С 11 утра и до 7 вечера – выступления скоморохов и шутов, Петровские ассамблеи с бальными танцами и изготовление своими руками игрушек. О всех интересных мероприятиях сообщает афиша.

Своим ходом до Кронштадта удобно доехать из северной части Санкт-Петербурга на автобусах №№ 207, 101Э и 101. Из Сестрорецка – на автобусе № 215, а Ломоносова – с номерами 175 и 2л.

Вечерняя экскурсия по музею

«Белые ночи в Мраморном зале» – новая экскурсия Российского этнографического музея. Впервые с 14 по 28 июня можно попасть на вечерний просмотр раритетов после закрытия музея. Экскурсантов пустят в обычно недоступные для посетителей галереи и музейный дворик. Начало сеансов в 18:00, 19:00, 20:00.

«Виват, Петербург!»

Такое название получила водная прогулка по Неве и главным каналам Северной столицы от Астра Марин. Запущенный с началом сезона новый городской маршрут проходит мимо храма Спас на Крови и легендарного крейсера «Аврора», многих исторических памятников. Туристов обслуживают небольшие тримараны, способные проходить под самыми низкими пролетами мостов.

Узел на память

Уникальная экспозиция Музея морских узлов создана на фрегате «Благодать». Для знакомства с новинкой Городское туристско-информационного бюро провело для представителей туроператоров 16 июня обзорную экскурсию. Экскурсовод Дмитрий Кувайкин пообещал, что все желающие не уйдут с палубы без умения вязать знаменитую «восьмерку» или «южный крест». Музей работает ежедневно и принимает небольшие группы – до 12 человек.

На метеоре – в Петергоф

Большой каскад в Петергофе, пожалуй, оставляет самое яркое воспоминание у туристов после посещения дворцового комплекса. Городское туристско-информационное бюро подсказало самый быстрый маршрут, как самостоятельно доехать из центра Санкт-Петербурга до фонтанов. Поездка в Петергоф займет 40 минут на метеоре, если отправиться от Сенатской или Дворцовой пристани. Удобно заранее оформить трансфер или купить билеты в информационных павильонах на Дворцовой площади, площади Восстания, на Садовой, 37 и 14.

Вместе с птицами

На туристических маршрутах Петербурга появилась новая локация – Думская башня на Невском проспекте. Построенное в начале XIX века здание, которое было и пожарной каланчой, и обслуживало первый оптический телеграф, стало смотровой площадкой. С высоты птичьего полета прекрасно видны Казанский и Исаакиевский соборы, Смольный и Михайловский замок. Ну и, конечно, все исторические здания на Невском – главном проспекте Питера. Обзор смотровых площадок города представлен на сайте