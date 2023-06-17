В Петербурге открылся новый яхтенный порт "Смоленка"

Новый яхтенный порт "Смоленка" открылся на намыве Васильевского острова в Петербурге. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

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"Спасибо "Газпрому"за то, что он помог нам построить этот прекрасный яхт-клуб. Нам удалось в рекордные сроки построить яхтенный порт "Смоленка", - привели в пресс-службе слова командора яхт-клуба Владимира Любомирова.

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Отмечается, что в рамках церемонии открытия состоялось награждение участников крупнейшей в России детско-юношеской регаты "Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома".

"Когда-то Петр Великий делал шаги и учился овладевать парусом, так же и вы - получаете уникальные знания, закаляете свой дух и становитесь настоящими гражданами нашей страны. Уверен, навыки, которые вы приобретаете здесь, а именно опыт работы в команде, сплоченность, взаимопонимание, выносливость, помогут вам не только в спорте, но и в жизни", - сказал Чернышенко на церемонии награждения.

По данным пресс-службы, также вице-премьеру доложили о проекте по созданию всесезонного рекреационного курорта "Горская". Проект предусматривает создание современной яхтенной марины с 1 тыс. швартовочных мест, развитую развлекательную и досуговую инфраструктуру. В рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о намерениях между правительством Санкт-Петербурга, АО "Корпорация Туризм.РФ", СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга".

"Вместе с Газпромом принято решение создать еще один яхтенный порт. В ближайшее время мы начнем его проектировать и строить. Он будет самым большим в России", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Яхтенный порт "Смоленка"