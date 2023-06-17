Названы водоемы для безопасного купания в Москве

Роспотребнадзор одобрил девять мест для купания в Москве.

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«Вечерняя Москва» изучила некоторые их них.

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Каждый год ведомство публикует список водоемов, купание в которых разрешено.

На этот раз планируют открыть 12 зон отдыха с возможностью поплавать. Однако пока это можно делать только на девяти столичных пляжах.

Посреди «Сокольников»

4-й Лучевой просек

Путяевский пруд № 1 расположен в парке «Сокольники».

— Для наших гостей созданы все условия, чтобы пребывание в зоне отдыха доставляло только положительные эмоции, — рассказали в пресс-службе парка. — Посетители могут воспользоваться кабинами-раздевалками и душевыми. Есть детские и спортивные площадки. На территории расположены комната матери и ребенка, спасательная станция и медпункт. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ближе к центру

Ленинградское ш., 39

Пляж «Динамо» находится на берегу Химкинского водохранилища — он считается самым близким к центру города. Отдыхающие отмечают необычный цвет песка. Он здесь белый, как на мальдивских пляжах. Территория рассчитана на 1500 человек. Лежаки, шезлонги и зонтики в зоне отдыха бесплатные, но их быстро занимают. Так что приходить стоит пораньше. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Мы в Серебряном Бору

Ул. Таманская, вл. 111

Пляжи Серебряного Бора хорошо оборудованы. Здесь много точек общепита, проката сапов, беседок и музыкальных площадок. Пляж № 3 подходит для молодежного отдыха в компании друзей. Пляж № 2 идеален для отдыха с детьми, поскольку рядом много игровых зон. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Самый теплый

Воскресенская ул., 5

Мещерский пруд не очень глубокий, поэтому в жаркие дни вода здесь хорошо прогревается. С собой лучше взять закуски и воду. Кафе и магазинов поблизости нет.

— Зона отдыха со всех сторон окружена лесом, — рассказал первый заместитель главы управы района Солнцево Александр Ивановский. — На берегу можно сыграть в волейбол или пляжный футбол, взять напрокат лодку, катамаран. Для детей есть детская площадка с качелями и мини-аттракционами для игр с песком. Вокруг пруда можно покататься на велосипеде. А затем перевести дух на удобных садовых диванах. Территория зоны отдыха открыта круглосуточно.

Небольшой, но уютный

Ул. Академика Виноградова, 12

Пляж расположен в зоне отдыха «Тропарево» на территории ландшафтного заказника «Теплый Стан». Дно пруда илистое, в районе пляжа — песчаное. Максимальная загрузка на пляжную зону — 70–80 человек.

— На территории зоны отдыха есть летний амфитеатр, две сцены, спортивная площадка, площадки для пляжного волейбола и бадминтона, тир, лодочная станция, — рассказал глава управы Теплый Стан Роман Рябченко.

В пойме Сходни

Озерная аллея, 2

Большой городской пруд находится в Зеленограде, в пойме реки Сходни, на территории парка Победы. На территории есть детский городок, спортивная площадка, медпункт и кафе. В парке можно поиграть в волейбол, пинг-понг, погулять и отдохнуть от солнца в тени деревьев. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Другие пляжи Зеленограда

Зеленоград, 10-й и 6-й мкрн

В Зеленограде, кроме Большого пруда, есть также Школьное и Черное озера. Пляжи благоустроены и пользуется популярностью у москвичей. Например, Черное озеро с трех сторон окружено лесом. Это уникальная природная достопримечательность Зеленограда. Не стоит пугаться цвета воды — озеро считается одним из самых чистых водоемов города. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мардан Латифов, врач-терапевт: