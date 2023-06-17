Названы водоемы для безопасного купания в Москве
Роспотребнадзор одобрил девять мест для купания в Москве.
«Вечерняя Москва» изучила некоторые их них.
Каждый год ведомство публикует список водоемов, купание в которых разрешено.
На этот раз планируют открыть 12 зон отдыха с возможностью поплавать. Однако пока это можно делать только на девяти столичных пляжах.
Посреди «Сокольников»
4-й Лучевой просек
Путяевский пруд № 1 расположен в парке «Сокольники».
— Для наших гостей созданы все условия, чтобы пребывание в зоне отдыха доставляло только положительные эмоции, — рассказали в пресс-службе парка. — Посетители могут воспользоваться кабинами-раздевалками и душевыми. Есть детские и спортивные площадки. На территории расположены комната матери и ребенка, спасательная станция и медпункт. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Ближе к центру
Ленинградское ш., 39
Пляж «Динамо» находится на берегу Химкинского водохранилища — он считается самым близким к центру города. Отдыхающие отмечают необычный цвет песка. Он здесь белый, как на мальдивских пляжах. Территория рассчитана на 1500 человек. Лежаки, шезлонги и зонтики в зоне отдыха бесплатные, но их быстро занимают. Так что приходить стоит пораньше. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Мы в Серебряном Бору
Ул. Таманская, вл. 111
Пляжи Серебряного Бора хорошо оборудованы. Здесь много точек общепита, проката сапов, беседок и музыкальных площадок. Пляж № 3 подходит для молодежного отдыха в компании друзей. Пляж № 2 идеален для отдыха с детьми, поскольку рядом много игровых зон. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Самый теплый
Воскресенская ул., 5
Мещерский пруд не очень глубокий, поэтому в жаркие дни вода здесь хорошо прогревается. С собой лучше взять закуски и воду. Кафе и магазинов поблизости нет.
— Зона отдыха со всех сторон окружена лесом, — рассказал первый заместитель главы управы района Солнцево Александр Ивановский. — На берегу можно сыграть в волейбол или пляжный футбол, взять напрокат лодку, катамаран. Для детей есть детская площадка с качелями и мини-аттракционами для игр с песком. Вокруг пруда можно покататься на велосипеде. А затем перевести дух на удобных садовых диванах. Территория зоны отдыха открыта круглосуточно.
Небольшой, но уютный
Ул. Академика Виноградова, 12
Пляж расположен в зоне отдыха «Тропарево» на территории ландшафтного заказника «Теплый Стан». Дно пруда илистое, в районе пляжа — песчаное. Максимальная загрузка на пляжную зону — 70–80 человек.
— На территории зоны отдыха есть летний амфитеатр, две сцены, спортивная площадка, площадки для пляжного волейбола и бадминтона, тир, лодочная станция, — рассказал глава управы Теплый Стан Роман Рябченко.
В пойме Сходни
Озерная аллея, 2
Большой городской пруд находится в Зеленограде, в пойме реки Сходни, на территории парка Победы. На территории есть детский городок, спортивная площадка, медпункт и кафе. В парке можно поиграть в волейбол, пинг-понг, погулять и отдохнуть от солнца в тени деревьев. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Другие пляжи Зеленограда
Зеленоград, 10-й и 6-й мкрн
В Зеленограде, кроме Большого пруда, есть также Школьное и Черное озера. Пляжи благоустроены и пользуется популярностью у москвичей. Например, Черное озеро с трех сторон окружено лесом. Это уникальная природная достопримечательность Зеленограда. Не стоит пугаться цвета воды — озеро считается одним из самых чистых водоемов города. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мардан Латифов, врач-терапевт:
— Правила отдыха у воды и на открытом солнце просты: перед выходом на улицу воспользуйтесь солнцезащитными кремами, возьмите побольше воды и самое главное — головные уборы. Если водоем незнакомый, то уплывать от берега далеко не стоит. Также, чтобы избежать судорог, если температура воды доставляет вам слишком сильный дискомфорт, лучше просто помочить ноги.