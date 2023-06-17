Житель Анапы рассказал, чем город отпугивает туристов

Курорты Анапы отпугивают туристов, планирующих провести здесь свой отпуск. О причинах рассказал эксперт по недвижимости в этом городе Андрей Ворсов.

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И местное население, и туристы часто остаются недовольными состоянием моря. По словам Ворсова, в центре Анапы оно вообще не предназначается для купания. К тому же вид портят морские водоросли, которые простираются вдоль берега.

Еще один существенный минус, по словам эксперта, - местный сервис. Ворсов заметил, что в городе довольно трудно отыскать заведения, которые действительно дорожат собственной репутацией, пишет ГЛАС.Ru.