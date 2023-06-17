Россияне назвали любимые курорты Краснодарского края и Крыма

Около половины россиян, планирующих отдых этим летом, хотят отдохнуть на юге России, хотя в Крым добраться проблематично, а в целом эти курорты совсем не бюджетные.

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Россияне поделились своими любимыми местами отдыха в Краснодарском крае и Крыму. Крым, несмотря на отсутствие авиасообщения, все равно пользуется популярностью. Более того, российские южные курорты вопреки высоким ценам в целом остаются в приоритете у половины россиян, планирующих отдых этим летом. Исследование общественного мнения провела медиагруппа Pravda с помощью туристических и логистических Telegram-каналов.

44% опрошенных предпочли бы отправиться в Сочи, Анапу, Геленджик, Лазаревское, Адлер, Дагомыс, Витязево, Дивноморское, Туапсе и Джубгу. Многие говорят, что всегда ездили в Краснодарский край и не знают других вариантов. Местные жители этому рады, ведь за сезон они легко могут заработать много денег.

«Ты весь год пашешь, чтобы заработать на пару недель тут, а я с тобой пару недель поработаю здесь (на курорте) и заработаю на весь год!» - цитирует Pravda хозяйку приморской недвижимости.

32% отдыхающих выбирают Крым. Самолеты туда не летают, но можно доехать на машине или поезде. Россияне отмечают красоту природы полуострова, разнообразие мероприятий (море, экскурсии, лечение и другие) и новизну местных курортов. В потенциальную опасность отдыха в Крыму ввиду ситуации на Украине многие не верят.