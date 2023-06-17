Названы популярные курортные отели Ленинградской области

Туристы сетуют, что в Ленинградской области нет качественных загородных отелей. «Сколько озер, Финский залив, природа, но мест для отдыха мало, поэтому и ценник конский».

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«Людям из Питера и поехать отдыхать в приличное место некуда, кроме заграницы», – написали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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Специалисты турбизнеса не согласились с этим утверждением:

«Только на сайте туроператора АЛЕАН можно увидеть 11 объектов уровня 4–5 звезд».

«Курортных отелей немного, но они есть. Это качественные “четверки” и “пятерки”, которые имеют выход к водоему, внутренние закрытые бассейны, предлагают хорошее питание», – отметил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В компании выделили три наиболее продаваемых объекта в Ленинградской области.

Отель «Аквамарин» 4* любят корпоративные клиенты, неделя в июне на завтраках предлагается за 63 тыс. руб. на двоих.

Санаторий «Балтийский берег» 4* расположен в городе-курорте Зеленогорске, в лесопарковой зоне у Финского залива, размещение на 7 ночей с трехразовым питанием можно забронировать за 60 тыс. руб.

«Гармония», новый пятизвездочный отель в курортном районе, обойдется подороже – в 106 тыс. руб. за неделю с завтраками.

Несколько популярных гостиниц в пригородах Санкт-Петербурга назвал редакции один из турагентов: «Спа-отель “Гранд Петергоф” 4* имеет отличную инфраструктуру, и ценник абсолютно в адеквате. Загородный клуб “МиллКрик” 5* подороже, но очень атмосферный». По его словам, на выходные туристы также бронируют отели «Вью Га Волочаевка» и «Игора. Времена года» 4* – «отзывы хорошие».

Сравнивать же курортные гостиницы Ленобласти и турецкие нельзя, уверены в туркомпаниях. Это другой формат отдыха: в Турцию и Египет туристы едут на длительный срок, а в загородные отели в основном на выходные. Скорее всего, можно проводить параллели с объектами размещения в Подмосковье.