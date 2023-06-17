Эксперт рассказал о популярных направлениях медтуризма в РФ

Эксперт рассказал о популярных направлениях медтуризма в Россию
Россия является популярным направлением для медицинского туризма в областях сердечно-сосудистой хирургии, протезирования и сложных хирургических патологий, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ эксперт Центра компетенций НТИ
— В рамках медицинского туризма в Россию чаще всего приезжают за разного рода высокотехнологичными вмешательствами. По нашей практике это сердечно-сосудистая хирургия, травматология в разрезе протезирования суставов и челюстно-лицевой хирургии, а также лечение сложных хирургических патологий, — рассказал Измалков в комментарии.
Он отметил, что для медтуризма в России наиболее востребованы крупные федеральные лечебные учреждения. Пациентов из других регионов они принимают на безвозмездной основе, пациентов из-за рубежа – платно. Чаще всего приезжают жители ближнего зарубежья, Индии и Египта.