Эксперт рассказал о популярных направлениях медтуризма в РФ

— В рамках медицинского туризма в Россию чаще всего приезжают за разного рода высокотехнологичными вмешательствами. По нашей практике это сердечно-сосудистая хирургия, травматология в разрезе протезирования суставов и челюстно-лицевой хирургии, а также лечение сложных хирургических патологий, — рассказал Измалков в комментарии.