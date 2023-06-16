5 непопулярных мест в России, где можно хорошо отдохнуть

В крупных городах и на курортах летом яблоку негде упасть. К тому же за отдых в популярных местах часто приходится платить двойную цену, ведь в сезон цены стремительно идут вверх.

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Если вы из тех, кто не терпит столпотворения туристов и завышенный прайс, присмотритесь к менее известным туристическим локациям в России. Они подходят для спокойного уединенного отдыха вдали от суеты.

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Подробнее об этих местах – в материале "Рамблера".

Эгикал, Ингушетия

Тимур Агиров/commons.wikimedia.org

Село Эгикал в Ингушетии славится своим башенным комплексом в Джейрахском ущелье на границе с Грузией. Добираться сюда – одно удовольствие. Если вы начнете свой путь из Владикавказа, то по пути сможете насладиться невероятными пейзажами Кавказского хребта. Но учтите – в Эгикале отсутствует туристическая инфраструктура, поэтому о таких вещах, как еда и жилье следует позаботиться заранее.

Таганай, Челябинская область

Евгения Егорова/Pexels

У большинства людей Челябинск и его окрестности не ассоциируются с расслабленным отдыхом. Однако именно здесь находится национальный парк Таганай. Здесь есть множество троп для неспешных прогулок: представьте только вы и нетронутые реликтовые леса. Остановиться можно в одном из отелей на окраине парка.

Чарские пески, Забайкальский край

Ellebedeva/commons.wikimedia.org

Кто бы мог подумать, что в месте, где сплошь тайга и болота, может появиться пустыня с барханами? Но она здесь есть, и пустыня эта по-настоящему поражает воображение. Чарские пески расположены в предгорьях хребта Кодар, но чтобы попасть сюда нужно получить разрешение на сайте Кадарского заповедника.

Алтайский Марс

DariaBelykh

Природа Алтая славится своими живописными горами, реками и озерами. И немногие знают о том, что здесь существует местность, которая очень напоминает поверхность Марса. Алтайский Марс находится в урочище Кызыл-Чин. Отправляясь на Алтай, непременно добавьте эту локацию в свой маршрут, она однозначно того стоит.

"Сарай-Бату", Астраханская область

Чръный человек/commons.wikimedia.org