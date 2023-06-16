Российская туристка поехала на отдых в Витязево и описала поездку фразой «пьют безбожно, кругом мат». Своими отзывом девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она для себя решила, что больше никогда не вернется на этот отечественный курорт. В первую очередь, россиянка пожаловалась на контингент.

«Кругом мат, бесконтрольно бесящиеся и орущие дети, народу очень много, с учетом уровня его культуры везде мусор, пакеты, бычки и бутылки», — пояснила она.

Более того, читательница портала отметила, что Витязево грязное море.

«Море все в тине, — подчеркнула россиянка. — Ее никто не чистит, она начинает вонять, на ней плодится множество мошек».

При этом путешественница отметила, что хорошие отели на курорте все-таки есть, а на экскурсиях можно увидеть красивые места.