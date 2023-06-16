Названа стоимость речных круизов по России летом 2023

Наиболее популярными оказались мини-туры на три-четыре ночи.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о стоимости наиболее востребованных туристических направлениях по речным круизам. Согласно данным турэкспертов, повышенного спроса на речные путешествия в текущем сезоне пока что нет.

Туроператоры отмечают, что достаточно большой выбор предложений наблюдается на маршрутах из Москвы в Петербург, Казань и Плес. Так, недельное путешествие обойдется туристам от 48 до 200 тысяч рублей. Стоимость 14-дневного речного круиза на Соловецкие острова составит 200 тысяч рублей.