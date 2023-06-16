Названа стоимость речных круизов по России летом 2023
Наиболее популярными оказались мини-туры на три-четыре ночи.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о стоимости наиболее востребованных туристических направлениях по речным круизам. Согласно данным турэкспертов, повышенного спроса на речные путешествия в текущем сезоне пока что нет.
Туроператоры отмечают, что достаточно большой выбор предложений наблюдается на маршрутах из Москвы в Петербург, Казань и Плес. Так, недельное путешествие обойдется туристам от 48 до 200 тысяч рублей. Стоимость 14-дневного речного круиза на Соловецкие острова составит 200 тысяч рублей.
Также стоит отметить, что наиболее популярными оказались мини-туры на три-четыре ночи, среди которых поездки по Золотому кольцу и на Валаам. Стоимость подобных туров начинается от 5,8 тысячи рублей на одного туриста в сутки.