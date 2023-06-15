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Названы самые популярные у туристов пространства Петербурга

Общественные пространства Санкт-Петербурга становятся все более популярными у туристов, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. По его словам, в туристский популярный рейтинг наравне с известными музеями уже вошла Новая Голландия и некоторые другие локации, и таких пространств становится все больше.

Прежде всего, это общественные пространства. Сначала вот Новая Голландия вошла в туристский популярный рейтинг наравне с известными музеями. Сейчас — Севкабель Порт, Никольские ряды, Ленполиграфмаш, и таких пространств всё больше и больше, — подчеркнул чиновник.

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