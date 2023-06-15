Названы самые популярные у туристов пространства Петербурга

Общественные пространства Санкт-Петербурга становятся все более популярными у туристов, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. По его словам, в туристский популярный рейтинг наравне с известными музеями уже вошла Новая Голландия и некоторые другие локации, и таких пространств становится все больше.