В Сочи открыли пляжи после подтоплений

Власти Сочи открыли в четверг для туристов практически все пляжи в городе после произошедших накануне ливней и подтоплений. Специалисты взяли пробы морской воды, они соответствуют нормам, купание безопасно, заявил заместитель главы города Олег Бурлев, чьи слова привела на сайте пресс-служба администрации города.

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"В Сочи продолжается курортный сезон. Сегодня практически все 170 пляжей побережья открылись для сочинцев и гостей нашего города. На море штиль, температура морской воды комфортна. Пробы, взятые с утра Роспотребнадзором, подтвердили безопасность морских купаний", - говорится в распространенном сообщении.

Бурлев добавил, что при отсутствии штормового предупреждения решение об открытии пляжей их пользователи вправе принимать самостоятельно исходя из текущей обстановки на конкретном участке побережья.

Ранее в Сочи прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, течением рек на улицы города принесло ветки деревьев и мусор.