Экскурсии по Казани, на которых вы еще не были

В Казань наконец вернулась жара — это ли не повод прогуляться по городу как турист.

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Изучили самые интересные предложения с экскурсиями по Казани и собрали в один список.

Видео дня

Выбирайте, что смотреть: «гладкую» Казань во главе с Кремлем, исторические трущобы или локации с историями из «Пусть говорят» 19 века.

Экскурсия «Опасный Кировский район»

Казанский Портал

Вам предстоит послушать о татарском гетто и увидеть разрушенные дома, закрытые заводы и пугающие безлюдные улицы. Вы прогуляетесь к Горбатому мосту, жилому дому полка НКВД и увидите красные ворота — арку 1888 года. Приехать в точку старта можно на своей машине или на минивэне вместе с другими слушателями.

Где: Кировский район

Цена: 600 рублей

Продолжительность: 2-2,5 часа

Экскурсия «Тайная жизнь Казани», 18+

Это сейчас в Эрмитаже, на Петербургской, Щапова и в парке Тысячелетия устраивают цветочные фотосессии, пикники с просекко и гоняются за ягодными круассанами в модных кафе. А раньше там происходили истории, которые могли бы попасть в «Пусть говорят» 19 века. О них и расскажет экскурсовод. Он любезно проведет вас по местам с не самым приличным бэкграундом и расскажет, где в Казани был свой квартал Красных фонарей. А после устроит некофейную дегустацию в питейном доме.

Где: старт на Пушкина, 4

Цена: 699 рублей

Продолжительность: 2 часа

Экскурсия «Музыкальные бары Казани», 18+

Казанский Портал

Вместе с гидом вы отправитесь в путешествие по музыкальным барам. Будете дегустировать местных «звезд» и слушать рассказы о том, где зарождалось казанское андеграунд-сообщество и проходили первые рейвы. Многие из этих заведений уже забыты, но кто-то все еще готов поделиться своей историей. Всего в программе четыре заведения и четыре напитка, которые входят в стоимость билета.

Где: старт на Баумана, 86

Цена: 3 500 рублей

Продолжительность: 3,5 часа

Экскурсия по фабрике Алафузова

В далеком 1865 году Иван Алафузов открыл в Ягодной слободе льнопрядильную фабрику. Сегодня же здесь командует современное искусство: фабрику превратили в лофт, где художники и музыканты устраивают вечеринки, мастер-классы и выставки. Казанские гиды тоже увидели потенциал в заводских стенах и начали водить экскурсии. Вы узнаете, кто такой Алафузов и как промышленный центр докатился до того, что в нем теперь не работают, а отдыхают.

Где: от Гладилова, 55а

Цена: 600 рублей

Продолжительность: 1 час

Экскурсии «Мир татарского мужчины» и «Мир татарской женщины»

На экскурсии «Мир татарского мужчины» вы услышите женскую точку зрения на жизнь казанцев-мужчин в 19 веке. С чего начиналось утро настоящего татарина, что он носил, во что верил и что изменилось в его быте через столько лет? После «мужской» экскурсии можно отправиться на другую — «Мир татарской женщины». Догадываетесь, о чем будет идти речь?

Где: у Сада Кирова (Николая Столбова, 7)

Цена: 600 рублей. Бронь онлайн или по номеру 8 968 619-53-63

Продолжительность: 1,5 часа

Экскурсия «Казанский стрит-арт»

Казанский Портал

Вопрос первый: знаете ли вы, где в Казани можно найти работы уличных художников Qbic, Pixelpancho, Etam Cru и Steve Locatelli? Вопрос второй: знаете, кто это такие? Экскурсовод Руслан знает и готов поделиться информацией за 600 рублей. Лицезреть стрит-арт предлагают под рассказы о граффити 70-80-годов, легенды о проклятых рисунках и истории о современных работах.

Где: у входа в отель «Кристалл» (Рустема Яхина, 8)

Цена: 600 рублей

Продолжительность: 1,5 часа

Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе

Что будет, если объединить в одном мероприятии квест, экскурсию и Старо-Татарскую слободу? Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе. Это не совсем классический формат прогулки с гидом. Он понравится людям, которые любят головоломки. Вам придется взять почти все в свои руки и отправиться в путешествие с шифрами и загадками. О Кабане, местных архитектурных старичках, театре Камала и не только. Участникам выдадут сумку с дешифровщиками и вспомогательными предметами. Проиграть не удастся: рядом будет сопровождающий, готовый подсказать.

Где: от Юнусовской площади

Цена: 5 000 рублей

Продолжительность: 2 часа

Аудиопрогулка «Непарадная Казань в объективе»

Вариант для интровертов — экскурсия без гида в обществе телефона и наушников. Работает так: скачиваете приложение, оплачиваете экскурсию, получаете файл с аудиозаписью и отправляетесь в путешествие. В маршрутном листе атмосферные дворы улиц Горького, Муштари и Щапова, казанские парадные и исторические трущобы Марусовки.

Где: старт у Лядского сада

Цена: 590 рублей

Продолжительность: 2 часа

Экскурсия с фонарщиком Фаролеро

Казанский Портал

Возможно, вы видели людей в черных плащах, следующих за человеком с фонарем. Это не планерка масонов в Казани, а пешая театрализованная экскурсия. Старый фонарщик Фаролеро рассказывает, как татары защищались от злых духов, какой писатель обошел Шаляпина в пении и водит по самым туристическим улицам города. Предлагают четыре маршрута: по Старо-Татарской слободе, Кремлю, Туган авылым и территории детского города «КидСпейс» в «Ак Барс Арене».

Где: зависит от маршрута

Цена: от 1 500 рублей