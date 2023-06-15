Термальные источники России: лучшие места для отдыха у горячих источников

Термальные источники расслабляют и обладают полезными свойствами. Купание в минеральной воде помогает снимать усталость, закаляться, лечить кожу, улучшать состояние нервной и сердечно-сосудистой системы. В России горячие источники — не редкость.

© Cunami26.ru

Подробнее о том, где находятся лучшие термальные комплексы в России, — в материале «Рамблера».

Видео дня

Горячие источники Краснодарского края

Лабинск

San-lab.ru

Термальные комплексы стали появляться в Краснодарском крае еще в советское время. В 1950-х годах рядом с городом Лабинском геологи отправились на поиски нефти, но вместо черного золота обнаружили гейзер. Со временем местные жители начали приезжать к источнику, чтобы искупаться в горячей воде и уменьшить боль в суставах.

Сейчас в санатории «Лаба» находится большой бассейн с минеральной водой. В Лабинск ездят, чтобы справиться с заболеваниями эндокринной и нервной системы, а также улучшить обмен веществ. По своим свойствам минеральная вода напоминает знаменитые источники в Баден-Бадене.

Сочи

Springhot.ru

Городок Мацеста — санаторный пригород Сочи, куда часто ездят для реабилитации после операций и тяжелых травм. Во времена Древнего Рима и Византии считалось, что «огненная вода» местных родников обладала уникальными целебными свойствами. Самое известное строение, которое напоминает красивый античный храм, является зданием водолечебницы №4. Около нее можно увидеть пещеры с источниками.

Кубань

Thermalspring.ru

На термальные источники в Кубани чаще приезжают не развлекаться, как в случае с другими комплексами края, а именно лечиться. Центр «Термы» открылся в советское время, однако затем опустел и долго не работал. С 2016 года ситуация полностью изменилась — этот термальный комплекс вновь стал доступен для посетителей.

Минеральная вода в кубанских источниках помогает от стресса, бессонницы, нервоза и аллергии. Приятным бонус можно считать возможность съездить из центра на экскурсию в Гуамское ущелье и на плато Лаго-Наки. Кроме того, природа вокруг действительно вдохновляет.

Горячие источники Тюменской области

Vbor.ru

Тюмень известна большим количеством горячих источников — в городе их находится около 20. Один из лучших курортов — «Верхний бор», где расположено два больших бассейна с хлоридно-натриевой водой. На территории этого комплекса также можно искупаться в кедровой бочке, посетить сауну и солярий. Все процедуры помогут укрепить здоровье и восстановиться после тяжелых нагрузок.

Другой термальный курорт — «Волна» — был построен в 1980-е годы. После ремонта в 2015 году он превратился в благоустроенный спа-комплекс, который оборудован массажными кабинетами и соляными комнатами.

По словам кандидата медицинских наук Татьяны Гагиной, тюменские минеральные источники очень известны и в них охотно ездят, но их обязательно нужно правильно использовать.

«Наша тюменская вода отличается очень высокой минерализацией по сравнению с минеральными водами Европы. И у нас вода очень горячая. Она плохо влияет на организм, если длительность неправильно взвешивать. Для здорового человека оптимальное пребывание в нашем источнике — не больше 15 минут», — комментирует Гагина в интервью для программы «Утро с Вами».

Горячие источники Кавказа

Sannarzan.ru

Этот термальный курорт является самым старым в России. Сюда приезжали многие известные личности, например император Петр I и русские классики Михаил Лермонтов, Сергей Есенин и Владимир Маяковский.

Обязательно стоит посетить источники Пятигорска, которые лечат нервную систему, а еще различные проблемы с костями и суставами. Пятигорск известен своими бесплатными «бесстыжими ваннами», которые содержат большое количество полезных веществ: радоном, кальций и сероводород.

А вот в Кисловодске можно найти «Нарзан» — источник лечебной минеральной воды. Она полезна для тех, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, печенью, мочеводными путями. Такую воду можно выпить, к примеру, в Нарзанной галерее из Желябовского бювета или Нового бювета на Курортном проспекте.

Горячие источники есть также в Ессентуках и Железноводске.

Горячие источники Ставропольского края

Село Воронежское

Cunami26.ru

На территории села Воронежское есть термальный источник «Цунами», который, несмотря на свое недолгое существование, быстро обрел известность среди россиян. Этот оздоровительный комплекс располагается под открытым небом, на его территории находятся три бассейна с разной температурой: горячей, теплой и холодной.

Вода в этих источниках богата тремя полезными веществами: бромом, бором и кремнием. Стоит отметить, что они полезны для пищеварения, дыхания, а также нервной и сердечно-сосудистой системы.

Станица Суворовская

Term-voda.ru