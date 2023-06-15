Новые площадки для экотуризма появились в Нижегородской области

Новые площадки для развития экологического туризма появились в Нижегородской области. Об этом пишет Гипермаркет недвижимости GIPERNN.RU со ссылкой на эксперта рынка коммерческой недвижимости и продавца участков Марину Пылину.

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Площадки расположены в экологически чистых местах на берегах рек или в хвойных лесах, но вместе с тем они находятся недалеко от областного центра и имеют хорошую транспортную доступность. В частности, для развития данного вида туризма рассматриваются курортный поселок Зеленый город и территории на берегу Волги. Там можно строить гостиницы, оздоровительные комплексы, базы отдыха или санатории.

По словам Марины Пылиной, в последнее время обозначился тренд на экологический туризм, так как люди мечтают выбраться поближе к природе из городов. Кроме того, в условиях санкций нижегородцы стали чаще путешествовать по России и своей области.