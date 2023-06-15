Эксперт предупредил о повышении цен на отели в Сочи в июле
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян предупредил россиян, что цены на отели в Сочи вырастут в июле.
Эксперт пояснил, что в Сочи летом действует динамическое ценообразование. Места в отелях можно будет найти и в июле–августе, но их стоимость будет выше, чем сейчас.
— Первые номера продают дешевле, а потом повышают цены. Доступность цен будет снижаться, — отметил он в комментарии ИА «НСН».
Тем не менее, по его словам, Сочи и близлежащие города все равно будут пользоваться спросом у россиян. В этом году турецкие курорты в начале сезона сильно завысили цены, что отпугнуло часть российских туристов, и они выбрали другие направления для летнего отдыха.