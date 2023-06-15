Эксперт объяснил, почему стало дорого путешествовать по России

Эксперт по туризму Мир объяснил, почему стало дорого путешествовать по России
Большинство россиян считают цены на отдых в стране завышенными. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму, турагента Дмитрия Мира, почему путешествия по нашей стране стоят дорого.
По его словам, туры по России стали более популярными после того, как большинство стран закрыло границы для наших туристов. А это в свою очередь привело к росту цен.
— В России слабо развита туристическая инфраструктура и очень маленькая конкуренция. Кроме того, сейчас недоступны многие туристические направления, а на оставшиеся цены также сильно выросли. Путешествия по РФ стали более востребованными. А как известно, спрос рождает предложение, — пояснил Мир.
Специалист отметил, что на данный момент для путешествий по России самый сезон, поэтому цены в целом завышены на билеты, проживание в отелях, питание и развлечения. Осенью путешествия по стране станут намного дешевле.
— Например, сейчас авиабилеты в Санкт-Петербург стоят 30 тысяч рублей на человека, гостиница на два дня обойдется примерно в такую же сумму. Также около 40 тысяч нужно взять с собой на питание и развлечения. Это очень дорого. Тем не менее спрос есть, пока длится сезон, — объяснил эксперт.
Между тем ряд СМИ сообщает, что туристы из России стали жаловаться на предвзятость и хамство со стороны сотрудников турецких отелей. «ВМ» выяснила у эксперта, как жители Турции на самом деле относятся к россиянам.
А в Сочи тем временем идут сильные дожди. Из-за обилия осадков из берегов вышла река Мацеста. В связи с непогодой временно закрыли пляжи. Когда ситуация в регионе может нормализоваться, «ВМ» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.