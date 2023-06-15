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Эксперт по туризму Мир объяснил, почему стало дорого путешествовать по России

Большинство россиян считают цены на отдых в стране завышенными. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму, турагента Дмитрия Мира, почему путешествия по нашей стране стоят дорого.

Эксперт объяснил, почему стало дорого путешествовать по России
© Вечерняя Москва

По его словам, туры по России стали более популярными после того, как большинство стран закрыло границы для наших туристов. А это в свою очередь привело к росту цен.

— В России слабо развита туристическая инфраструктура и очень маленькая конкуренция. Кроме того, сейчас недоступны многие туристические направления, а на оставшиеся цены также сильно выросли. Путешествия по РФ стали более востребованными. А как известно, спрос рождает предложение, — пояснил Мир.

Специалист отметил, что на данный момент для путешествий по России самый сезон, поэтому цены в целом завышены на билеты, проживание в отелях, питание и развлечения. Осенью путешествия по стране станут намного дешевле.

— Например, сейчас авиабилеты в Санкт-Петербург стоят 30 тысяч рублей на человека, гостиница на два дня обойдется примерно в такую же сумму. Также около 40 тысяч нужно взять с собой на питание и развлечения. Это очень дорого. Тем не менее спрос есть, пока длится сезон, — объяснил эксперт.

Между тем ряд СМИ сообщает, что туристы из России стали жаловаться на предвзятость и хамство со стороны сотрудников турецких отелей. «ВМ» выяснила у эксперта, как жители Турции на самом деле относятся к россиянам.

А в Сочи тем временем идут сильные дожди. Из-за обилия осадков из берегов вышла река Мацеста. В связи с непогодой временно закрыли пляжи. Когда ситуация в регионе может нормализоваться, «ВМ» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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