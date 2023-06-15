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Небольшой Абу-Даби может появиться в Приморье: где построят

Проект города-спутника Владивостока привлекает внимание не только россиян, но и иностранцев. Проектом заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты.

Небольшой Абу-Даби может появиться в Приморье: где построят
© ФедералПресс

Как рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, проектом заинтересовались арабские партнеры на полях ПМЭФ, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Он также отметил успешное развитие курортного и гостиничного бизнеса в ОАЭ. Такая тенденция наблюдается в Дубае и Абу-Даби.

«Мы стремимся построить «плавильный котел», где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», – цитируют Чекункова РИА Новости.

Министр отметил, что проект города-спутника был предложен арабам как возможность работать на рынке Восточной Азии. Также им обещают создать все комфортные условия. Специалисты смогут обслуживать гостей и туристов.

Напомним, макет будущего города-спутника был представлен на ВЭФ в 2022 году. Согласно задумке, здесь разместятся набережная, гостиницы, рестораны, парк, развлекательный центр, яхтенная марина и многое другое.

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