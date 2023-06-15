Невероятно красивое место в Анапе: как туда попасть

Российские курорты могут казаться скучными, но на самом деле в нашей стране есть такие места, которые выглядят как сказочная картинка. "Рамблер" расскажет о том, почему стоит посетить Анапу и какое место на курорте стоит особого внимания.

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Пляжи: Анапа располагает более 40 километрами пляжей, где каждый турист может найти себе подходящее место для отдыха. Некоторые пляжи оборудованы специально для детей, другие - для любителей активного отдыха.

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Лечебный климат: Анапа — один из лучших курортов на Черном море для лечения заболеваний дыхательной системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Здесь есть специализированные санатории и клиники.

Доступность: Анапа — один из самых доступных курортов на Черном море. Сюда легко добраться на автомобиле, автобусе, поезде или самолете. Также здесь есть множество вариантов размещения - от экономичных гостиниц до роскошных курортных отелей.

Лестница 400 ступеней

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В Анапе есть особенное место — живописная лестница среди скал, которая ведет к морю. Ее называют лестницей 400 ступеней, которая уже стала местной достопримечательностью.

Кто и когда ее возвел, точно неизвестно. Лестница насчитывает 400 деревянных ступеней, а между ее пролетами есть скамейки для отдыха. Люди отдыхают на скамейках и наслаждаются невероятными видами. Спускаясь по крутой анапской лестнице, туристы могут сделать эффектные фото.

На некоторых участках лестницы надо быть предельно внимательным и аккуратным.

Как добраться

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От Краснодара до поселка Су-псех лежит расстояние в 175 км. Проехав через весь Су-псех на гору, нужно свернуть к морю и двигаться вдоль обрыва до автокемпинга «Рай». В 50 метрах от кемпинга располагается спуск из 400 ступеней.

Координаты места: 44.856880, 37.334472

"Наши рекомендации:

- Постройте маршрут заранее. Придется пройтись пешком, так как близко к ступеням не подъехать

- Лучшее время для фотопрогулки — утро и вечер