"Особенности климата": что нужно знать туристам о потопе в Сочи

В результате ливней в Сочи вышли из берегов реки Мацеста и Мзымта. Подтопленными оказались десять населенных пунктов, размыты два автомобильных моста, поврежден газопровод, наблюдаются проблемы в электроснабжении. Из-за непогоды власти временно закрыли пляжи курорта. Рассказываем подробности и выясняем, отразится ли буйство стихии на турпотоке в Сочи, а также стоит ли отменять туда поездки.

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Вышли из берегов

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В ночь с 13 на 14 июня в Краснодарском крае наблюдались ливни, которые затронули Лабинский, Отрадненский, Кавказский районы, а также Сочи. Подтопления зафиксированы в десяти населенных пунктах. Непосредственно в Сочи на фоне сильных осадков из берегов вышли реки Мацеста и Мзымта. В результате на курорте были подтоплены цокольные этажи зданий, автомобили, придомовые территории и дороги. Кроме того, размыты два автомобильных моста, а также повреждены сети газопровода.

Вместе с тем в некоторых частях Сочи нарушились электроснабжение и работа общественного транспорта. Власти города ввели локальный режим ЧС в Хостинском районе. Специалисты занимаются ликвидацией последствий непогоды. В городской администрации курорта сообщили, что работы планируют завершить в течение суток. Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение. До конца дня 14 июня сохраняется вероятность ливней с грозами и града. В городе на время закрыты пляжи, а также запрещено купаться.

Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры.

Из-за непогоды закрыли четыре экскурсионных объекта Сочинского национального парка. В частности, Орлиные скалы, Змейковские водопады, Агурское ущелье и водопады, экотропа Ажек. К настоящему моменту уровень воды в Мацесте снизился. Мзымта также вернулась в русло. Пострадавших от непогоды и жертв, по сообщениям властей, нет. При этом синоптики предупреждают, что в ближайшую неделю в Краснодарском крае продолжатся дожди.

"Машины плавали"

Туристка Анастасия Катташева столкнулась с последствиями ливней утром, когда ехала на вокзал. Об этом она рассказала "Ленте.ру".

"Зрелище не очень приятное, там, где затоплены машины были, на Новой Мацесте, люди около скорой стояли в пледах, видимо, были в гуще событий ночью. Когда мы ехали, она уже была в русле, почти по верху, но вся дорога и все вокруг было в деревьях, щепках и так далее. Машины плавали на Новой Мацесте, по-моему, там даже одного магазина не хватает", – сообщила туристка.

Однако, несмотря на буйство стихии, от отдыхающих не поступает запросов на отмену поездок в Сочи. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с Москвой 24 также заявила, что из-за подтоплений турпоток на курорт не снизится.

Туристы так быстро не реагируют на подобные новости. Учитывая опыт прошлых лет, в Сочи не первый раз такое происходит. И поток не уменьшался, потому что путевки проданы заблаговременно.

Наталия Осипова

исполнительный директор Альянса туристических агентств