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На юге России идут проливные дожди. Стоит ли туда ехать туристам

В Сочи из-за выпавших осадков вышла из берегов река Мацеста, вызвав подтопления дорожной инфраструктуры и придомовых территорий. Однако Сочинский регион — не единственное популярное у туристов место, которое сейчас страдает от сильных дождей. В каких еще регионах на юге России и в ближнем зарубежье туристам стоит быть осторожнее, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На юге России идут проливные дожди. Стоит ли туда ехать туристам
© Вечерняя Москва

Как отметил специалист, затянувшиеся ливни в Сочи совершенно нехарактерны для региона.

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— Происходящее в Сочи связано с характером синоптических процессов в этом сезоне в конце весны и начале лета. Погоду в этом регионе определяет высокая активность циклонов на юге европейской территории России. Конечно, такая погода совершенно нетипична для Сочи. Да, в этом регионе летом выпадает много осадков (более 100–150 миллиметров). Но сейчас все идет по нестандартному варианту, — объяснил синоптик.

По его словам, такая ливневая обстановка сохранится в Сочи не менее недели. Однако из-за того, что процесс затянулся, делать однозначные прогнозы пока сложно: не исключено, что ситуация с периодическим выпадением осадков может сохраняться неделями, уверен Шувалов.

При этом Сочи — не единственный регион на юге, который страдает от проливных дождей, предупредил синоптик:

сильные ливни идут на территории Кубани, Ставрополья, Северного Кавказа, штормит Крымский полуостров;регулярно появляются сообщения о подтоплениях в Турции;есть информация о ливнях и подъеме уровня воды в Грузии;аналогичная картина наблюдается на Балканах.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в данный момент Центральная Россия безопаснее для туристов.

— В средней полосе сейчас погода куда более благосклонна для туристов, чем погода на юге. С сегодняшнего дня здесь будет плюс 25–28 градусов. Загорай — не хочу, — отметил синоптик.

Тем не менее у россиян есть шансы в этом сезоне спокойно отдохнуть на южных курортах, уверен специалист. Синоптики оповестят об улучшении погодной ситуации сразу, как только смогут получить более конкретную информацию, заключил Шувалов.

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