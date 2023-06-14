5 необычных мест для отдыха в России

Среди россиян вырос спрос на внутренний туризм летом 2023 года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника о самых необычных местах для отдыха в нашей стране на любой вкус и бюджет.

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Глэмпинг в тайге

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По его словам, глэмпинг становится все более популярным в России. Он есть в каждом регионе, но особенно красивыми видами можно насладиться в тайге:

— Глэмпинги представляют собой шатры-палатки, которые бывают зимнего и летнего типа. В основном они располагаются на водоемах с очень красивым видом. Человек просыпается, а вокруг него тайга либо живописное озеро. Глэмпинг есть в любом российском регионе. Они сейчас набирают огромную популярность.

Это достаточно бюджетный вариант, отметил Мельник. Стоимость начинается от 3500 рублей за ночь в зависимости от отдаленности комфортности. В люксовых глэмпингах бывает даже камин, они также отличаются более комфортной и романтичной обстановкой.

Трекинг и горный туризм на Алтае

Специалист предложил также обратить внимание на горный туризм и совместить его с пешими прогулками на Алтае или в горах Кавказа:

— Сейчас очень популярно совмещать пешие прогулки с экстремальным горным туризмом. Нужно не просто подниматься на горы, а гулять по сложным тропам. Лучшие места для такого отдыха находятся на Алтае. Также это направление туризма популярно в Кавказских горах.

Рыбалка на льду Байкала

По мнению эксперта по туризму, для любителей зимнего отдыха отлично подойдет зимняя рыбалка на Байкале, однако этот отдых относится к премиум-сегменту:

— В зимний период можно отправиться на Байкал. Большое количество туристов выбирает ночевку на льду. Они уезжают в 15-дневные туры, ночуют там, занимаются рыбалкой. Это дорогой отдых: цена тура начинается от 6 тысяч долларов на человека.

Гастрономический туризм в Бурятии и Калмыкии

А те, кого не привлекает экстремальный отдых, могут поехать в гастротуры в Калмыкию или Бурятию, уверен специалист:

— Сейчас развивается гастрономический туризм в Бурятии и Калмыкии. Его популярность возрастает ежесезонно. Наземная программа стоит очень дешево: она обойдется на человека 30–35 тысяч рублей за неделю пребывания. Перелет нужно оплачивать отдельно.

Автодом у озера в Карелии

Также эксперт рассказал, где можно провести выходные на природе, если у вас есть свой дом на колесах или палатка: