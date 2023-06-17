Где в Крыму находится пещерный монастырь: видео

Пещерный монастырь Челтер-Мармара – это уникальное место, которое привлекает туристов со всего мира. Он расположен рядом с городом Севастополь на обрыве горы Честер-Кая.

Монастырь состоит из четырех ярусов, которые насчитывают более 50 пещерных помещений, среди которых есть несколько храмов, кельи и трапезные.

На первом ярусе можно увидеть старинные усыпальницы и бывшие кельи, а на втором этаже монастыря находится большой зал с опорными колоннами. Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @Markeremintravel.

Археологи не могут назвать точную дату основания монастыря, но предполагают, что первые помещения появились в период с XIII по XV век.

Это место, где можно почувствовать дух древности и погрузиться в уникальную атмосферу этого исключительного места.