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Где в Крыму находится пещерный монастырь: видео

Пещерный монастырь Челтер-Мармара – это уникальное место, которое привлекает туристов со всего мира. Он расположен рядом с городом Севастополь на обрыве горы Честер-Кая.

Монастырь состоит из четырех ярусов, которые насчитывают более 50 пещерных помещений, среди которых есть несколько храмов, кельи и трапезные.

На первом ярусе можно увидеть старинные усыпальницы и бывшие кельи, а на втором этаже монастыря находится большой зал с опорными колоннами. Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @Markeremintravel.

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Археологи не могут назвать точную дату основания монастыря, но предполагают, что первые помещения появились в период с XIII по XV век.

Это место, где можно почувствовать дух древности и погрузиться в уникальную атмосферу этого исключительного места.

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