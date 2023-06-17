Не стоит путать понятия “белая ночь” и “полярный день”. Это — два совершенно разных явления. При белых ночах есть закаты и восходы, но солнце заходит за горизонт не до конца, поэтому оставляет небо светло-синим. При полярном дне солнце не заходит за горизонт и светит днем и ночью.

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Тем не менее, там, где есть полярный день, всегда есть и белая ночь. В материале “Рамблера” — о том, куда поехать смотреть белые ночи.

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Санкт-Петербург

Северная столица известна тем, что летом здесь никогда не темнеет, поэтому город практически не спит. Белые ночи здесь начинаются в начале июня и заканчиваются в начале июля и длятся месяц. По ночам туристы гуляют по узким улицам города, веселятся в барах и клубах, а также смотрят на развод мостов — одна из популярных активностей в Санкт-Петербурге.

Плато Путорана

Сюда тоже нужно ехать в летний период любоваться белыми ночами. Место идеально подходит для экстремалов и тех, кто любит единение с природой. Природа здесь невероятно красива и уникальна: водопады, озера, реки, степи и каньоны. Все это можно увидеть во время похода по плато. Отдельным плюсом будут белые ночи и полярный день.

Салехард

Здесь период белых ночей отличается от других — май и сентябрь. Если вы приедете в этот город, то лучше пройтись по музеям. Это поможет вам лучше понять историю округа, людей и жизнь здесь. Это — единственный в мире город, который расположен на Полярном круге, поэтому пребывая здесь вы точно почувствуете себя уникальным человеком. Добраться до него не так просто, но оно точно стоит того.

Мурманск

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