Чем отличается Анапа от Геленджика и почему они враждуют

В этом году сезон отдыха в Краснодарском крае стартовал немного позднее из-за холодного лета. Однако эксперты говорят, что в этом году планируется большой приток туристов, как и в предыдущие годы.

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Перед планированием отдыха в Краснодарском крае у туристов разбегаются глаза. Одни рассматривают исключительно Сочи и окрестности, а другие предпочитают небольшие населенные пункты. Наиболее популярными считаются Анапа и Геленджик, которые враждуют между собой за внимание туриста.

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О том, чем друг от друга отличаются эти популярные курорты, — в материале “Рамблера”.

Анапа

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Это — детский курорт и сюда действительно чаще всего приезжают семьи с маленькими детьми. Такая традиция здесь сложилась благодаря тому, что здесь расположены большие песчаные пляжи, а вход в воду пологий и долгий. Поэтому маленькие дети плескаются у берега под присмотром родителей.

В Анапе останавливаются семьи, поэтому отдых здесь более спокойный, чем на других курортах. Здесь вы не найдете большое количества баров и клубов. Преимущественно на набережных расположены аттракционы для детей, семейные кафе и рестораны, а также сувенирные магазины.

Анапа идеально подойдет для тихого семейного отдыха с детьми, поэтому не стоит сюда ехать, если вы планируете гулять до утра в барах и клубах, а на пляже не хотите слышать плач детей.

Геленджик

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Этот город не подойдет для семейного отдыха с детьми, так как пляжи здесь преимущественно галечные, а вход в воду довольно резкий. Поэтому сюда чаще приезжает молодежь или семейные пары старшего возраста без детей. Кроме того, передвигаться с ребенком или коляской по Геленджику не очень удобно — туристы пишут о проблемах с дорогами и инфраструктурой.

Еще один нюанс — не самое чистое море. Курорт окружен бухтой и вода здесь теплая даже, если лето холодное. Однако в бухте часто плавает мусор и есть риск заразиться инфекцией через воду. Это может быть опасно для маленьких детей.