Туристы сообщили о золотых ценах на туры по Золотому кольцу

Туристы удивились ценам на путешествия по Золотому кольцу. В редакцию TourDom.ru обратилась одна из читательниц, которая решила спланировать самостоятельный автотрип в июле. «Поездка на машине для семьи из 5 человек обойдется минимум в 200 тыс. руб. Это печально».

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Маршрут проложили из Сергиева Посада в Суздаль с остановками в Переславле-Залесском, Владимире и Доброграде. Решили ехать не галопом. В некоторых отелях решили провести по несколько дней, чтобы где-то отдохнуть от дороги и насладиться природой, а где-то подробнее осмотреть местные достопримечательности. Планы пришлось корректировать на ходу.

Больше всего туристов удивил загородный отель 5* «Изумрудный лес» в Подмосковье. За двое суток на вилле здесь пришлось бы отдать 227 тыс. Тут же сменили его на кемпинг. В итоге на весь маршрут на 12 ночей должно уйти чуть больше 200 тыс. Маршрут проложен через отели в исторических центрах городов, гостиницы и парк-отели 4*.

Как утверждают эксперты, работающие на маршрутах Золотого кольца, подорожание на этом направлении по сравнению с прошлым годом действительно произошло. В общей сложности оно составило порядка 15–20%. Однако увидеть все достопримечательности можно и за гораздо меньшие суммы.

Если ориентироваться именно на историко-культурную составляющую и экскурсионное наполнение путешествия, то даже круиз на теплоходе для такой большой семьи обойдется в 160 тыс.