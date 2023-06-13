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На Урале открыли самую протяженную туристическую тропу

Волонтеры 6 лет готовили пешеходную трассу длинной 500 км для туристов. На маркировку самой протяженной тропы на Урале ушло 180 кг краски. Маршрут проходит от озера Банное через нацпарки «Таганай» и «Зюраткуль» до озера Тургояк.

На Урале открыли самую протяженную туристическую тропу
© РИА "ФедералПресс"

«За 6 лет 200 волонтеров потратили 180 килограммов краски и 120 кисточек, чтобы нанести бело-оранжевые метки на 25 тысяч деревьев и камней. Мы создали непрерывный удобный маршрут, соединяющий главные вершины и достопримечательности Южного Урала», – рассказал инициатор проекта, уфимский предприниматель, блогер и турист Раис Габитов.

Тропу промаркировали бело-оранжевыми метками. Маршрут разбит на десятки участков по 30 км. Тропа имеет множество точек подъезда к каждому из участков.

Каждый желающий может выбрать интересующие его участки и пройти их постепенно. Палатки могут не понадобиться – в конце каждого участка предусмотрены места для ночлега и отдыха. Наличия специальных туристических навыков не требуется.

В будущем инициатор проекта планирует соединить тропой два региона.

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