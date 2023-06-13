Туристам советуют ехать в Анапу на автобусе

Многие пассажиры и турагенты жалуются на трудности с покупкой ж/д билетов из Москвы в Анапу. «Мест в поездах нет. Аннулируем забронированные отели». «Мы покупаем билеты своим туристам каждый год. И такой жести, как в этом году, не было никогда! Еще и сайт, и приложение РЖД висит постоянно», – сообщает турагент, подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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Другие туристы возражают: билеты есть, но чтобы был выбор вариантов размещения, бронировать их надо за 45 суток до даты отправления.

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«Продажа открывается в 8:00 по московскому времени. В 08:01 хороших мест уже практически нет, причем ни в купе, ни в плацкарте», – утверждает один из пользователей. Впрочем, возможно, туристы имеют в виду дефицитные нижние полки – многие выбирают только их.

Тем, кто ищет места на поезда в Анапу на даты 30 июля – 1 августа, рекомендуют подождать буквально 4-5 дней: поступят в продажу билеты на составы 109, 012 и 156. Один из турагентов советует посмотреть поезда с отправлением с других станций. Например, если вы из Рязани, проверить наличие мест из Москвы.

«Билеты есть, но не оттуда и не туда, куда надо, – шутит в ответ турист. – Пассажир нынче пошел тупой – удобные варианты просит».

Одна из подписчиц сообщает, что в анапском отеле встретила немало людей, которые приехали на курорт рейсовыми автобусами: «Никто не ныл, все отлично отдыхают».

Если добираться таким способом, дорога из Москвы до Анапы займет от 20 до 25 часов.

«Как по мне, так лучше на ближайшую речку», – написал один из туристов.

С другой стороны, подписчики признают, что и такой вариант вполне подойдет в определенных случаях: «Если отпуск дали в последний момент, а билет на поезд купить не удалось, или из соображений экономии».

Как следует из расписания, свободные места на автобусах в Анапу можно приобрести даже на ближайшую субботу, 17 июня, стоимость проезда в один конец – от 4 до 5 тыс. руб.

Подписчики напоминают и о другом способе добраться на курорт. Например, можно долететь на самолете до Сочи.