$82.64+0.5589.01+0.97

Туристам советуют ехать в Анапу на автобусе

Многие пассажиры и турагенты жалуются на трудности с покупкой ж/д билетов из Москвы в Анапу. «Мест в поездах нет. Аннулируем забронированные отели». «Мы покупаем билеты своим туристам каждый год. И такой жести, как в этом году, не было никогда! Еще и сайт, и приложение РЖД висит постоянно», – сообщает турагент, подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Туристам советуют ехать в Анапу на автобусе
© Tourdom.ru

Другие туристы возражают: билеты есть, но чтобы был выбор вариантов размещения, бронировать их надо за 45 суток до даты отправления.

Видео дня

«Продажа открывается в 8:00 по московскому времени. В 08:01 хороших мест уже практически нет, причем ни в купе, ни в плацкарте», – утверждает один из пользователей. Впрочем, возможно, туристы имеют в виду дефицитные нижние полки – многие выбирают только их.

Тем, кто ищет места на поезда в Анапу на даты 30 июля – 1 августа, рекомендуют подождать буквально 4-5 дней: поступят в продажу билеты на составы 109, 012 и 156. Один из турагентов советует посмотреть поезда с отправлением с других станций. Например, если вы из Рязани, проверить наличие мест из Москвы.

«Билеты есть, но не оттуда и не туда, куда надо, – шутит в ответ турист. – Пассажир нынче пошел тупой – удобные варианты просит».

Одна из подписчиц сообщает, что в анапском отеле встретила немало людей, которые приехали на курорт рейсовыми автобусами: «Никто не ныл, все отлично отдыхают».

Если добираться таким способом, дорога из Москвы до Анапы займет от 20 до 25 часов.

«Как по мне, так лучше на ближайшую речку», – написал один из туристов.

С другой стороны, подписчики признают, что и такой вариант вполне подойдет в определенных случаях: «Если отпуск дали в последний момент, а билет на поезд купить не удалось, или из соображений экономии».

Как следует из расписания, свободные места на автобусах в Анапу можно приобрести даже на ближайшую субботу, 17 июня, стоимость проезда в один конец – от 4 до 5 тыс. руб.

Подписчики напоминают и о другом способе добраться на курорт. Например, можно долететь на самолете до Сочи.

«Из аэропорта Адлера в 13 часов идет “Ласточка” – до курорта 7 часов. В принципе комфортно». Правда, на ближайшие даты свободных мест в этих скоростных поездах тоже нет: «Немного билетов – по 10–20 – есть на июль и август, но, конечно, не на все числа».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители