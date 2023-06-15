Где купаться в Москве: 9 безопасных городских пляжей

Столбик термометра стремительно ползёт вверх, и горожане уже активно гуглят, где официально разрешено купаться в Москве.

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В этом году Роспотребнадзор одобрил только девять зон отдыха с купанием, так что готовьтесь к тому, что за место на шезлонге придётся побороться.

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«Секрет» сделал подборку пляжей Москвы с адресами, паролями и явками.

Путяевский пруд № 1

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Адрес: парк «Сокольники», 4-й Лучевой просек.

Ближайшее метро: «ВДНХ», «Алексеевская», «Сокольники».

Часы работы: с 10:00 до 22:30.

Инфраструктура: туалеты, кабинки для переодевания, киоски с закусками и напитками, кафе, спортивные площадки, аренда лодок и досок для сапбординга.

Тип пляжа: песчаный.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Искупаться в открытом водоёме жарким летним днём можно и в популярном парке «Сокольники», расположенном на востоке столицы. Здесь находится Путяевский пруд №1. Вода чистая, а пляжи оборудованы всеми необходимыми удобствами для комфортного отдыха на берегу. Однако, несмотря на своё близкое расположение к центру, добраться сюда не всегда просто. Узкие дороги на подъезде могут омрачить выходные настоящим испытанием на прочность — в пробке можно простоять не один час.

Пляж «Динамо»

Адрес: Ленинградское шоссе, 39.

Ближайшее метро: «Водный стадион».

Часы работы: с 9:00 до 21:00.

Инфраструктура: туалеты, кабинки для переодевания, душевые, парковка, кафе, деревянные настилы.

Тип пляжа: песчано-травяной.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Если вы ищете пляжи Москвы, где официально разрешено купание, присмотритесь к «Динамо». Этот столичный пляж занимает пространство около 1 гектара, а его протяженность составляет примерно 150 метров, что позволяет одновременно принять до 1500 гостей. Зона отдыха представлена мелким песком, который сменяется отдельными участками, покрытыми травой. На всей территории растут деревья, под пышными кронами которых можно укрыться от жаркого солнца — если вдруг забыли взять зонтик. При входе в воду на большей части пляжа вас ожидает песчаное дно, но спустя несколько метров оно переходит в естественное дно Химкинского водохранилища. От камней, ила и деревянных преград дно очистили, но вдали от берега всё-таки можно наткнуться на некрупные водоросли.

Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3

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Адрес: Таманская, вл. 111.

Ближайшее метро: «Полежаевская», «Народное ополчение».

Часы работы: с 10:00 до 21:00.

Инфраструктура: туалеты, кабинки для переодевания, душевые зоны, киоски с закусками и напитками, кафе, спортивные площадки, зона барбекю, лежаки, беседки, аренда сапов и байдарок.

Тип пляжа: песчано-травяной.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Пляжи Серебряного Бора завоевали репутацию чуть ли не самых лучших в Москве. Они отлично оборудованы и предлагают множество возможностей для отдыха и развлечений. На территории работают точки общественного питания и прокат сапов, а также расположены уютные беседки и живописные музыкальные площадки.

Пляж №3 больше подходит для молодёжного отдыха в компании друзей, а пляж №2 понравится любителям семейного отдыха с детьми — здесь гораздо больше игровых зон. По отзывам отдыхающих, вода в водоёмах кристально чистая, ведь они впадают в быстротечную Москву-реку. Сквозь прохладную гладь воды можно разглядеть мелких рыбок, а в отдалении от берега — жёлтые кувшинки, занесённые в «Красную книгу». Вход в воду имеет пологий наклон, так что без труда войдут как взрослые, так и дети.

Тропарево

Адрес: ул. Академика Виноградова, 12.

Ближайшее метро: «Тёплый Стан», «Коньково».

Часы работы: -

Инфраструктура: туалеты, кабинки для переодевания, лежаки, шезлонги, детские и спортивные площадки, аренда спортивного инвентаря.

Тип пляжа: песчано-травяной.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Ещё одно место в Москве, где можно купаться, находится в Тропарёвском парке (ландшафтный заказник Тёплый Стан). Если вы собираетесь туда не прогулку, то не забудьте взять с собой купальник и полотенце. Помимо пляжа для купания, здесь есть зоны для катания на лодках и катамаранах, детская зона, кафе и пункты проката велосипедов. Одним словом, всё для активного семейного отдыха. Шезлонги бесплатные, но их тут очень мало. Как говорится, кто первым пришёл — того и тапки. Так что рекомендуем взять с собой ещё и покрывало, чтобы с комфортом разместиться на песчано-травяном берегу или деревянных настилах у воды.

Мещерский пляж

Секрет Фирмы

Адрес: ул. Воскресенская, 5.

Ближайшее метро: «Говорово».

Часы работы: круглосуточно

Инфраструктура: есть туалеты, кабинки для переодевания, душевые, спортивные площадки и беседки.

Тип пляжа: песчаный.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Свободный вход, бесплатные шезлонги, настилы из досок и белый песок — многим Мещерский пляж напоминает курорт Краснодарского края, только в эконом-варианте. Вы можете позагорать прямо на песке, но если придёте рано утром, то сможете урвать бесплатный шезлонг. Пляж хорошо обустроен для удобства посетителей. Здесь имеются питьевые фонтанчики, биотуалеты, медпункт, а также работают спасатели, которые обеспечивают безопасность на водоёме. Любители природы будут в восторге от близости к лесу и невероятных рассветов и закатов над озером, которые создают потрясающую атмосферу.

Большой городской пруд

Адрес: Зеленоград, Озёрная аллея, 2.

Ближайшее метро: от «Речного вокзала» на автобусе.

Часы работы: с 09:00 до 21:00.

Инфраструктура: рядом с пляжем несколько детских площадок, спортивные тренажёры, два поля для пляжного волейбола, туалеты, шезлонги и лодочная станция.

Тип пляжа: песчаный.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Кого не пугает поездка за МКАД, милости просим на Большой городской пруд. Он расположен в пойме реки Сходни, на территории зеленоградского парка Победы. Пляж имеет протяжённость 1,5 километра, так что места хватит всем. Здесь есть всё необходимое для комфортного отдыха, даже бесплатные шезлонги. Помимо купания, в парке можно поиграть в волейбол, пинг-понг, прогуляться по тенистым аллеям, а также поплавать на лодке за дополнительную плату.

Школьное озеро

Секрет Фирмы

Адрес: Зеленоград, 10-й микрорайон.

Ближайшее метро: от «Речного вокзала» на автобусе.

Часы работы: с 9:00 до 21:00.

Инфраструктура: туалет, раздевалки, детские и спортивные площадки, навесы, которые спасут от палящего солнца.

Тип пляжа: песчаный.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Тем, кто ищет озёра в Москве, пригодные для купания, мы рекомендуем отправиться в Зеленоград. Здесь находится искусственное озеро Школьное, которое появилось более 100 лет назад и до сих пор пользуется спросом у отдыхающих. Это второй по величине пляж в Зеленограде. Он оборудован не так богато, как его «коллеги» в центре столицы — есть навесы от солнца, раздевалки и туалет. А вот рассчитывать на шезлонги и рестораны не стоит. Здесь всё по старинке: берёте с собой контейнеры с бутербродами, бросаете плед на землю и наслаждаетесь единением с природой.

Чёрное озеро

Адрес: Зеленоград, 6-й микрорайон.

Ближайшее метро: от «Речного вокзала» на автобусе.

Часы работы: с 09:00 до 21:00.

Инфраструктура: кабинки для переодевания, шезлонги, туалеты. Тип пляжа: песчаный.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Небольшое озеро с чистой водой и пляжной зоной, спрятанное от городского шума за густыми деревьями, находится всего в нескольких километрах от МКАД. Чёрное озеро расположено в Зеленограде и напоминает деревенский уголок. Тут много зелени, а в живописном лесу можно прогуляться и насладиться пением птиц — настоящий рай для человека, уставшего от шума мегаполиса. Озеро торфяное, так что вода здесь характерного тёмного цвета — отсюда и название «Чёрное». На пляже нет излишеств, только самое необходимое — туалеты, кабинки для переодевания и шезлонги (правда, в небольшом количестве). На берегу есть места для пикников, так что можно взять с собой мясо и пожарить шашлык.

Где ещё можно отдохнуть, но без купания

Левобережье

Секрет Фирмы

Адрес: Левобережная, 10.

Ближайшее метро: «Ховрино», «Беломорская».

Часы работы: круглосуточно

Инфраструктура: туалеты, кабинки для переодевания, души, киоски с закусками и напитками, кафе, спортивные площадки, аренда лодок.

Тип пляжа: песчано-травяной.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

Пляж «Левобережный» — ещё одно прекрасное место в черте города для семейного отдыха. Правда, в 2023 году купаться здесь запрещено из-за несоответствия качества воды в водоёме, но помимо купания есть и другие развлечения. На территории пляжа оборудованы детские площадки, а также есть спортивная зона для взрослых, где можно поиграть в волейбол или футбол.

Головинские пруды

Адрес: Михалковская улица, дом 63б

Ближайшее метро: «Коптево», «Балтийская», «Водный стадион».

Часы работы: круглосуточно.

Инфраструктура: туалеты, смотровые площадки, беседки и зона барбекю.

Тип пляжа: песчаный.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.

В этой зоне отдыха есть сразу три пруда: Верхний, Малый и Большой, общая площадь которых составляет 18 гектаров. Но в этом году купание в них запрещено, зато можно арендовать лодку, пожарить мясо в зоне барбекю, сделать классные фото на смотровых площадках и просто провести время на природе.

Большой Садовый пруд

Адрес: Большая Академическая улица, дом 38а.

Ближайшее метро: «Коптево».

Часы работы: с 08:00 до 00:00.

Инфраструктура: кабинки для переодевания, туалеты.

Тип пляжа: песчано-травяной.

Вход: свободный.

Для детей: подходит.