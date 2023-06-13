Как доехать до Сочи нескучно

На что можно посмотреть по пути к морю по трассе М-4 «Дон»

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Наступил отпускной сезон, и, несмотря ни на что, сотни тысяч россиян в ближайшие месяцы намерены провести отпуска в тёплых краях. Начиная с июня «Курская правда» возвращает нашу летнюю рубрику, посвящённую путешествиям. А открывает её материал нашего официального партнёра – «Российской газеты», адресованный любителям дальних автомобильных поездок.

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Трасса от Москвы до Сочи стала основной для тех, кто едет на курорты Краснодарского края на машине. Эти 1624 км, если нестись без «привалов», перекусывать на ходу, делать остановки, только чтобы сходить в туалет, можно проделать менее чем за сутки. Но если цель отпуска не только отдых на море, но и знакомство с необычными местами, то во время путешествия на машине можно сделать несколько любопытных остановок. Вот какие мы вам рекомендуем.

Кудыкина гора: у гигантского Змея Горыныча

На 437-м километре от Москвы начинается Липецкая область. За Ельцом можно свернуть с трассы и поехать туда, куда посылают всех самых любопытных: на Кудыкину гору! Расстояние от М-4 – 9 км.

Кудыкина гора – это мечта любого ребёнка, парк чудес, вход в который охраняет 15-метровый Змей Горыныч. По выходным все три головы чудища издают рык и извергают пламя.

Дворец Ольденбургских: комната «Ухо»

Не доезжая до Воронежа, в Рамони, находится уникальный дворец, до сих пор хранящий множество тайн и мистических загадок. Владелица имения принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская была правнучкой Жозефины, первой жены Наполеона, и племянницей Александра II.

Здесь вам расскажут, почему в замке никогда не водились насекомые и грызуны, об акустических эффектах комнаты «Ухо», из которой можно было прослушивать ползамка, об основанной Её Высочеством конфеКтной фабрике, где выпускались конфеКты «Дети-шалуны», и о секретах «Мостика любви» в Нижнем парке. Покажут гобелен с родословным древом потомков Николая I, сохранившийся в одной из комнат.

Белогорье: пещерокопатели

466-й километр трассы. Здесь начинается донское Белогорье. Белоснежные меловые горы подступают прямо к трассе. Здесь много пещерных монастырей, основанных ещё в XVII веке. Помимо храма и колокольни под землю прячутся ходы катакомб. Здесь стоит навестить Белогорский Воскресенский монастырь, где вам расскажут, как и зачем его основательница Мария Шерстюкова своими руками прокопала в меловой скале метров двести катакомб. Здесь хранится частица мощей Александра Невского.

Воронеж славился Рамонской верфью, где создавались военные корабли, принесшие Русскому флоту господство на Азовском море. Сегодня посреди Воронежского водохранилища высится на постаменте макет фрегата «Меркурий». Со временем постамент начал крениться, подобно Пизанской башне, и корабль теперь словно бросается навстречу грозным волнам.

И ещё малоизвестное чудо: у границы Воронежской области с Ростовской, рядом с селом Дедовка, разрастается Донская Сахара: песчаная пустыня с движущимися барханами, дюнами и растениями, способными жить без воды.

Станица Вёшенская: у донских казаков

После отметки «779-й км» можно свернуть с трассы М-4 на восток и не пожалеть времени на посещение настоящей казачьей вольницы, где до сих пор сохранён уклад донских казаков и где происходило действие романа «Тихий Дон».

Тут и воспетая Шолоховым излучина Дона, и такие уникальные места, как Большие Быковские буруны – пустыня посреди леса и, конечно, Дом-музей писателя, где вас поразят цифрами. Представьте себе: его произведения издавались 1408 раз общим тиражом 105 349 943 экземпляра на более чем 90 языках мира!

На осмотр музея может уйти весь день – ведь он объединил сразу три локации: хутор Кружилинский, станицы Каргинскую и Вёшенскую, получившую мировую известность. Тут можно и переночевать: номер в гостинице «Казачий курень», которая сама как музей, – от 1500 рублей.

«Легенды СССР» и «Патриот»: ностальгия по советскому быту

По М-4 на 845-м км будет Каменск-Шахтинский. Трасса проходит по окраине города, и там – диво дивное: парк «Лога» с удивительным миром, созданным частным предпринимателем, и музей «Легенды СССР».

Курская правда

Гости сразу попадают в гараж, оформленный в стилистике советского времени. Здесь собраны десятки моделей – от горбатых «запорожцев» до «Чайки» и совершенно секретного ЗИЛа. В этом же здании – байк-отель.

Советуем посетить и парк «Патриот», он напротив «Легенд СССР». Там собраны уникальные экземпляры боевой техники, а в кафе прямо посреди столиков – знаменитая инвалидка-«моргуновка» из фильма «Операция «Ы».

Для туристов с детьми по дороге есть крутая локация: парк птиц «Малинки» с авиариями для наблюдения за птицами, их тут 193 вида.

А ещё в 5 км от трассы есть каньон Долгий, который из-за вытянутой формы (длина 2,5 км) называют Червяком. Здесь несколько диких пляжей и табличек «Купаться запрещено!», на которые мало кто обращает внимание.

Ростов-на-Дону: ужин на Левбердоне

Любой гость донской столицы обязательно спросит про раков, леща и шашлык. Лучший шашлык делают на Левбердоне, который воспел Шуфутинский, хотя сами ростовчане предпочитают ездить за ним в Чалтырь, столицу армянского казачества.

Левбердон – это левый берег Дона, где на узкой прибрежной полоске в 20 км уместилось две сотни кафе, ресторанов и шашлычных. Когда-то полукриминальное местечко сейчас приобрело аристократизм и европейский вид, особенно после появления стадиона «Ростов Арена».

Ну а за лещом отправляемся на Центральный рынок – о нём ходили легенды, снимали фильмы, потому что именно он вобрал в себя весь колорит южного Ростова.

«Застава»: тормозни у пограничника

За Ростовом, в станице Ирклиевская, находится «Застава». Как и положено – с пограничным столбом и флагштоком, на котором развевается советский флаг. Так называется придорожное кафе на пять столиков, владелец которого – Сергей Петрович Сладков – когда-то служил в погранвойсках.

Внутри кафе – стенд, посвящённый охране границы, а вместо жалобной книги – гостевая книга почётных пограничников. И шутливый приказ: «Обязать с 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения ежедневно употреблять всем пенсионерам органов и войск ФСБ России, в т. ч. пенсионерам, ранее проходившим обучение и службу в Погранвойсках КГБ СССР, не менее 150 граммов водки или иной спиртосодержащей жидкости в равном эквиваленте. Контроль исполнения возложить на жён и подруг самих пенсионеров, а при отсутствии таковых – на самих пенсионеров».

Парк Галицкого: фонтаны и нет углов

От Ростова до Краснодара остаётся каких-то 279 км. Как не заехать в знаменитый парк Галицкого, создателя сети магазинов «Магнит» и президента ФК «Краснодар». В парке множество необычных фонтанов, а ещё нет углов – одни изгибы, полукруги, дуги и спирали. Кстати, стадион для команды построил всё тот же Галицкий, и это творение тоже достойно того, чтобы там побывать.

Курская правда

В 10 км от Краснодара есть место, о котором, наоборот, мало кто знает. Это озеро лотосов. Летом они закрывают всю его поверхность. Здесь можно загадать желание: для этого надо бросить монетку и попасть в листок. Если не промахнётесь, будет вам счастье.