10 популярных малых городов для отдыха

Сервис ТВИЛ.ру предоставил данные по самым популярным для отдыха малым городам России.

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Как рассказали в Ассоциации малых туристических городов, в 2022 году на 25% повысился спрос на отдых в малых городах России. Число любителей таких путешествий достигло 8 млн человек. Людям интересны как старорусские города, так и городки других культур.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ изучил заявки и определил самые популярные направления для отдыха в малых городах летом 2023 года. Чаще всего люди выбирают города у воды – соленой или пресной.

Первое место занял Зеленоградск Калининградской области, там зафиксировано 19% бронирований. Второе место поделили карельский городок Сортавала и калининградский Светлогорск – по 11% бронирований. А на третьем расположился Соль-Илецк Оренбургской области.

Также сервис поделился данными по средней стоимости проживания.