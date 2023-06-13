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10 популярных малых городов для отдыха

Сервис ТВИЛ.ру предоставил данные по самым популярным для отдыха малым городам России.

10 популярных малых городов для отдыха
© ProOren

Как рассказали в Ассоциации малых туристических городов, в 2022 году на 25% повысился спрос на отдых в малых городах России. Число любителей таких путешествий достигло 8 млн человек. Людям интересны как старорусские города, так и городки других культур.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ изучил заявки и определил самые популярные направления для отдыха в малых городах летом 2023 года. Чаще всего люди выбирают города у воды – соленой или пресной.

Первое место занял Зеленоградск Калининградской области, там зафиксировано 19% бронирований. Второе место поделили карельский городок Сортавала и калининградский Светлогорск – по 11% бронирований. А на третьем расположился Соль-Илецк Оренбургской области.

Также сервис поделился данными по средней стоимости проживания.

  • Сортавала, Карелия ― 5722 р. / 3 ночи
  • Светлогорск, Калининградская область ― 5278 р. / 6 ночей
  • Соль-Илецк, Оренбургская область ― 2875 р. / 5 ночей
  • Суздаль, Владимирская область ― 5055 р. / 2 ночи
  • Осташков, Тверская область ― 7158 р. / 5 ночей
  • Пионерский, Калининградская область ― 4181 р. / 8 ночей
  • Лахденпохья, Карелия ― 9731 р. / 4 ночи
  • Железноводск, Ставропольский край ― 2203 р. / 7 ночей
  • Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2593 р. / 3 ночи.
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