10 популярных малых городов для отдыха
Сервис ТВИЛ.ру предоставил данные по самым популярным для отдыха малым городам России.
Как рассказали в Ассоциации малых туристических городов, в 2022 году на 25% повысился спрос на отдых в малых городах России. Число любителей таких путешествий достигло 8 млн человек. Людям интересны как старорусские города, так и городки других культур.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ изучил заявки и определил самые популярные направления для отдыха в малых городах летом 2023 года. Чаще всего люди выбирают города у воды – соленой или пресной.
Первое место занял Зеленоградск Калининградской области, там зафиксировано 19% бронирований. Второе место поделили карельский городок Сортавала и калининградский Светлогорск – по 11% бронирований. А на третьем расположился Соль-Илецк Оренбургской области.
Также сервис поделился данными по средней стоимости проживания.
- Сортавала, Карелия ― 5722 р. / 3 ночи
- Светлогорск, Калининградская область ― 5278 р. / 6 ночей
- Соль-Илецк, Оренбургская область ― 2875 р. / 5 ночей
- Суздаль, Владимирская область ― 5055 р. / 2 ночи
- Осташков, Тверская область ― 7158 р. / 5 ночей
- Пионерский, Калининградская область ― 4181 р. / 8 ночей
- Лахденпохья, Карелия ― 9731 р. / 4 ночи
- Железноводск, Ставропольский край ― 2203 р. / 7 ночей
- Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2593 р. / 3 ночи.