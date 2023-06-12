Аэропорт Домодедово: как доехать быстро и с комфортом

Международный аэропорт Домодедово имени Михаила Ломоносова обслуживает регулярные рейсы по России, также в Европу, Азию и Африку. Аэропорт Домодедово второй по объёму пассажиропотока российский аэропорт после Шереметьево. Входит в 20-ку самых загруженных аэропортов Европы.

© Aeroo.ru

Располагается на границе городского округа Домодедово и Раменского района Московской области, в 45км к юго-востоку от центра Москвы, в 22 км от МКАД. Аэропорт обеспечен широкой сетью парковок общей вместительностью более 5000 парковочных мест.

Видео дня

До Московского аэропорта Домодедово вы можете добраться следующими способами:

- по автомагистрали А-105 на общественном транспорте

- на личном автомобиле

- на такси

- по железной дороге скоростными поездами Аэроэкспресс

- пригородными электропоездами по маршруту Москва-Павелецкая–Аэропорт Домодедово

До Московского аэропорта Домодедово вы можете доехать:

Автобусный маршрут №1185 от станции метро «Домодедовская»

Посадка в экспресс-автобусы в аэропорт Домодедово с номером 1185 производится от метро «Домодедовская» (выход №10 в сторону Каширского шоссе, 108).

Из аэропорта Домодедово экспресс-автобусы до метро «Домодедовская» отправляются от привокзальной площади, напротив выхода №3 аэропорта Домодедово.

Остановочные пункты и сами автобусы окрашены в фирменной стилистике «Аэроэкспресс». На этом маршруте задействованы комфортабельные туристические автобусы с высоким салоном: 56 посадочных мест, вместительное багажное отделение, мягкие кресла, климат-контроль.

Автобусы «Аэроэкспресс» курсируют ежедневно с 6:00 ежедневно от м. Домодедовская, и с 6:45 ежедневно от аэропорта. Автобусы отправляются каждые 20 минут – как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Ориентировочное время в пути 35-40 мин. Последний рейс в сторону аэропорта - в 23:20, из аэропорта – в 00:05.

Экспресс-автобусы №1185 в стилистике «Аэроэкспресс»

Купить билеты для проезда в автобусе можно следующими способами: на сайте «Аэроэкспресс», через мобильное приложение. Билеты также можно приобрести у водителя автобуса при посадке или произвести оплату бесконтактным способом на специальном терминале около входа в автобус. Оплата принимается наличными, картами VISA, Mastercard, Мир. Стоимость проезда составит 150руб. Есть возможность приобрести абонемент, стоимость поездки по которому составит от 80 рублей. Проезд для детей младше 7 лет–бесплатный.

Маршрут №308 от аэропорта Домодедово – м. Домодедовская

Социальные автобусы в аэропорт Домодедово курсируют от метро Домодедовская. Маршрут №308 с предоставлением льгот отдельным категориям населения. В метро нужно выйти из последнего вагона, следующего из центра и в подземном переходе повернуть направо. Билет на автобус — 100 руб (без карты "Стрелка"), по карте «Стрелка»- 78 руб. 54 коп, и 79 руб. при бесконтактной оплате банковскими картами VISA payWave/Mastercard PayPass. Проезд для детей до 7 лет-бесплатно.

Интервал движения транспорта 15 минут, время в пути около 30 мин. На остановке есть расписание, согласно которому движение производится с 06:00 до 24:00 часов.

Стоимость провоза 1 места багажа:до 25 км.–37 руб., до 50 км.–74 руб, свыше 50 км.-111 руб.

Автобусы останавливаются на привокзальной площади — выход №3 из здания пассажирского терминала Домодедово. Переход дороги по пешеходному переходу.

Автобус №30, Аэропорт - г. Домодедово

Отправление от аэропорта «Домодедово»

Стоимость проезда - 53 руб. (без карты "Стрелка") и 34 руб. 43 коп. при оплате с помощью VISA payWave/Mastercard PayPass или по карте «Стрелка».

Стоимость провоза 1 места багажа: до 25 км.-34 руб., до 50 км.-68 руб, свыше 50 км.-102 руб.

Ориентировочное время в пути 45-55 минут.

Автобус № 11, Аэропорт - мкр. Новое Домодедово

Отправление от аэропорта «Домодедово»

Стоимость проезда составит 53 руб. (без карты "Стрелка")

34 руб. 43 коп. при оплате с помощью VISA payWave/Mastercard PayPass или по карте «Стрелка».

Стоимость провоза 1 места багажа: до 25 км.–34 руб., до 50 км.–68 руб., свыше 50км.–102 руб.

Ориентировочное время в пути около 30-35 минут.

Маршрут №26, Аэропорт - с. Красный путь

Отправление от аэропорта «Домодедово»

Стоимость проезда: 34 руб. 43 коп. при оплате с помощью VISA payWave/Mastercard PayPass или по карте «Стрелка» и 53 рубля без карты "Стрелка". Время в пути составит 35-45 минут.

Маршрут № 52, Аэропорт – Ст. «Взлетная»

Маршрутное такси курсирует от аэропорта «Домодедово» с 06.00 до 23.00 с интервалом отправления от 5 до 20 минут.

Стоимость проезда составит 55 руб. Стоимость провоза 1 места багажа также 55 рублей. Ориентировочное время в пути составит 20-25 минут.

Маршрут № 17К, Аэропорт – с. Растуново (Заря)

Маршрутное такси отправляется от аэропорта «Домодедово»

Стоимость проезда составит 120 руб, дети до 7 лет-бесплатно. Провоз 1 места багажа - 50 руб.

Ориентировочное время в пути составит 40 мин.

Пригородный электропоезд следует по маршруту Павелецкий вокзал (метро Павелецкая) – Аэропорт Домодедово с промежуточными остановками. Билеты можно приобрести в автоматах и кассах по продаже билетов, расположенных на перроне станции. Ориентировочное время в пути - 1 час 10 мин.

Электричка в Домодедово

Комфортабельный скоростной электропоезд «Аэроэкспресс» следует по маршруту Павелецкий вокзал (метро Павелецкая) - Верхние котлы – Аэропорт Домодедово.

Действителен на любом направлении от/до аэропортов Домодедово, Шереметьево или Внуково, в течение 30 дней с даты, выбранной при покупке. Посадочное место не фиксировано. Стоимость: 500 руб. при покупке билета «на сегодня», 470 руб. при покупке билета на будущую дату. Приобрести билет можно за 90 дней. Дети до 7 лет -бесплатно. Время в пути составит 45 мин.

На автомобиле в Домодедово

Прежде чем отправиться в Домодедово на авто лучше проанализировать дорожную ситуацию. Проложите маршрут на машине и рассчитайте время в пути до аэропорта Домодедово с учетом пробок.

Из Москвы в аэропорт Домодедово ведет скоростная автомагистраль А-105. При движении по МКАД съезд № 25. Расстояние от Московской Кольцевой Автомобильной Дороги до аэропорта - 24 км. (от центра Москвы - 45 км.)

Домодедово аэропорт

На такси в Домодедово

Такси в аэропорт уже давно стало общедоступной услугой. Такси для нескольких человек получается выгоднее Аэроэкспресса. Через мобильное приложение такси можно заказать на текущий день, цена зависит от времени заказа (в высокий спрос она выше). Заказать такси в/из Домодедово можно и заранее, оплатив на сайте или на месте по фиксированной цене.

Парковки и стоянки в аэропорту Домодедово