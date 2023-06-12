Черное море необратимо меняется. Что угрожает любимому курорту россиян?

Существование любимых курортов россиян на Черном море оказалось под угрозой из-за глобального потепления. На фоне климатического кризиса в воде начали происходить изменения, которые сделают нахождение рядом с морем опасным для животных и людей. Ученые предполагают, что разрушение стало необратимым и в будущем похожая судьба может постигнуть весь Мировой океан. Бомба замедленного действия — в материале «Ленты.ру».

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Турецкий геолог Осман Бекташ заявил, что Черное море стало уязвимым из-за недостаточного количества снега и температур воздуха выше сезонных норм. По словам исследователя, процесс разрушения уже не остановить и не обратить вспять.

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Тайна чистой воды

Дело в том, что море имеет уникальную структуру и состоит из трех слоев, которые в норме не перемешиваются между собой. Поверхностный слой, глубина которого около 50 метров, более пресный, он богат кислородом и органическими веществами — именно здесь обитают рыбы и прочие живые существа. С 30 до 100 метров идет холодный промежуточный слой, концентрация кислорода в котором уже гораздо ниже. Ближе ко дну (примерно с глубины 100 метров) водоем представляет собой токсичную среду — там содержится сероводород (H₂S).

3 млрд тонн сероводорода содержится в Черном море

Черное море считают абсолютным рекордсменом в мире по содержанию опасного газа — речь идет о трех миллиардах тонн H₂S. Из-за этого, по данным геологов, около 90 процентов водоема оказывается непригодным для растений и животных. Похожие по объему скопления сероводорода встречаются в океанических впадинах, но в непосредственной близости к ним не проживает столько людей, как на черноморском побережье.

Помимо сероводорода на дне Черного моря содержится большое количество метана — не токсичного, но взрывоопасного газа. Наибольшую угрозу для окружающей среды он представляет в условиях нехватки кислорода и наличия сероводорода в воде, что как раз и наблюдается в Черном море.

Усугубляют экологическую ситуацию реки, которые впадают в Черное море, — вместе с речной водой в него попадают пестициды, тяжелые металлы, а также азот и фосфор. Эти соединения служат не только удобрениями, но и пищей для морских микроорганизмов и водорослей, которые из-за переизбытка питательных веществ начинают бурно развиваться — такой процесс называют эвтрофикацией. В результате вода лишается кислорода и начинает цвести, из-за чего проживающим в Черном море моллюскам, рыбам, червям и ракообразным становится нечем дышать.

Кроме того, Черное море занимает одно из первых мест в мире по масштабам загрязнения нефтепродуктами. Ежегодно в черноморские порты заходят более 50 тысяч судов, перевозящих более 100 тысяч тонн нефти — она оказывается в воде при сбросе балластных вод и авариях. Так возникают нефтяные пятна, которые становятся источником загрязняющих атмосферу испарений и дополнительной угрозой для животных.

Еще одна проблема — загрязнение вод отходами человеческой жизнедеятельности. Так, 20 стран Европы сбрасывают в Черное море плохо очищенные сточные воды, в том числе через Дунай, Прут и Днепр. При этом нагрузка в основном ложится на северо-западную, наиболее мелководную часть водоема, где расположены основные нерестилища.

Дополнительным источником загрязнения стало недавнее ЧП на Каховской ГЭС. Разрушение станции произошло в начале июня, увеличило риски экологической катастрофы — в сторону Черного моря хлынул большой поток мусора, химических и биологических отходов. В такой воде содержатся кишечная палочка, возбудители холеры и сибирской язвы. При нагревании моря летом болезнетворные бактерии начнут плодиться быстрее, а значит, сильно вырастет вероятность новых эпидемий.

Экологию в Черном море также подрывают:

массовая застройка побережья, в результате которой дно оказалось загрязнено остатками бетона, цементной пыли и разных применяемых в строительстве химических материалов;

чрезмерный вылов рыбы — его усугубляет отсутствие каких-либо договоренностей между странами Причерноморья, которые бы регулировали эксплуатацию рыбных ресурсов в регионах;

антропогенное воздействие на состав и количество обитающих в море животных — в том числе замена коренных видов экзотическими.

Дно пробивается наверх

За 30-40 лет Черное море недостаточно активно борется с изменением климата, рост температур продолжится и может обернуться катастрофой для всего живого. К опасным последствиям глобального потепления для Черного моря и его окрестностей специалисты относят повышение уровня воды, которое чревато частыми наводнениями, а также изменение ее состава.

Последнее как раз связано с наличием в воде большого количества сероводорода. Дело в том, что промежуточный слой, который важен для сохранения баланса и играет роль кондиционера, начал нагреваться и истончаться. За 14 лет (с 2005 по 2019 год) температура промежуточного холодного слоя (ПХС) Черного моря повысилась на 0,7 градуса Цельсия. По словам ученых, он уже начал терять защитные свойства. Если климат продолжит меняться, то есть риск, что ПХС совсем исчезнет. При таком сценарии нижний слой с токсичными веществами смешается с верхним, и море станет главной угрозой для всего живого вокруг.

Выход сероводорода и метана на поверхность рискует спровоцировать локальное возгорание газа. Подобная катастрофа уже случалась в 1927 году рядом с Ялтой. Из-за сильного землетрясения на Крымском полуострове глубинный слой водоема обнажился, и освободившийся сероводород загорелся в воздухе над Черным морем. Огненные столбы, по наблюдениям очевидцев, сопровождались запахом тухлых яиц.

Некоторые ученые предполагают, что при появлении на поверхности моря большого объема сероводорода возникнет мощный взрыв, сопоставимый с падением на Землю метеорита. Однако другие исследователи опровергают эти прогнозы, называя теорию о «сероводородной бомбе» спекулятивной фантастикой.

"Своим неразумным поведением мы отравляем верхний слой водной толщи, в которой и сосредоточена жизнь моря. Его экологический потенциал — способность к самоочищению, самообновлению — на пределе. Страшна не надуманная сероводородная бомба, а повседневное, обыденное загрязнение акватории", - Александр Дубинин, заведующий лабораторией Института океанологии РАН.

Все же специалисты не исключают, что смешавшийся с верхним слоем Черного моря сероводород начнет отравлять людей и животных. Экологи допускают, что токсичный газ попадет в атмосферу и повысит кислотность осадков. Отравленный воздух навредит значительной части флоры и фауны, восстановить которую станет практически невозможно.

Для человека опасно как вдыхание сероводорода, так и попадание его на кожу. Пары газа угнетают пищеварительную и нервную системы организма, а также провоцируют расстройство сознания, ухудшение самочувствия и воспаление внутренних органов. Оставаться живым, вдохнув воздух с высокой концентрацией сероводорода, получится не дольше 30 минут.

Из мухи — в слона

В перспективе локальная проблема может перерасти в глобальную. Американские геофизики убеждены, что особенности Черного моря можно считать примером изменений, которые происходят в Мировом океане на фоне усугубления климатического кризиса. Это подтверждают и другие исследования. Так, австралийские ученые выяснили, что на фоне таяния ледников Антарктики замедляется циркуляция глубинных вод, которые переносят кислород в нижних слоях Мирового океана. Из-за этого воды на дне начинают застаиваться, а наверх поступает меньше питательных веществ.

По прогнозам исследователей, в ближайшие десятилетия проблема только усугубится и повлияет на состояние экологии как в море, так и на суше. Если прогнозы ученых сбудутся, к 2100 году более половины морских видов по всему миру окажутся на грани исчезновения. Однако в австралийском Государственном объединении научных и прикладных исследований (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) утверждают, что приближение экологической катастрофы еще возможно приостановить и обернуть вспять — для этого необходимо сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.