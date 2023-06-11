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5 лучших мест для рафтинга в России 2023

Маршруты для новичков и профессионалов.

5 лучших мест для рафтинга в России 2023
© Чемпионат.com

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

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Рафтинг — один из самых популярных видов активного летнего отдыха на воде и прекрасный вариант для тех, кому сапы кажутся скучными, а сёрфинг — слишком сложным. Со сплавами всё проще: на классические маршруты первой и второй категории пускают даже новичков, а для «продолжающих» открыты специализированные спортивные школы во многих популярных локациях. О том, где заняться рафтингом в России, рассказываю ниже.

Шуя, Карелия

Сплав по Шуе идеален для семей с детьми: местность в Карелии не слишком рельефная, на реке преобладают плёсовые участки, но пару интересных порогов и перекатов преодолеть придётся. В первый раз сплавляться лучше в группе и с инструктором, чтобы научиться базовым командам и грамотному распределению нагрузки. А сам сплав можно совместить с посещением карельских достопримечательностей – Рускеалы, Ладожских шхер или водопадов.

Катунь, Алтай

Маршруты по Катуни различаются по длительности и категории сложности. Можно найти как варианты для новичков на пару часов в нижней части реки, так и пройти всю Катунь в многодневном сплаве с выходом в горы и преодолением порогов Тельдекпень, Ильгумень, Кадринская труба и Шабаш. Бонусом идут бирюзовая вода, ошеломительные горные пейзажи и ночёвки на самых живописных и труднодоступных стоянках.

Мзымта, Краснодарский край

Мзымта в переводе – «бешеная река», что как нельзя лучше иллюстрирует её буйный нрав и переменчивое настроение. В ущелье Ах-Цу даже находится водопад шестой категории сложности. Но в целом Мзымта весьма приветлива и к новичкам: команды на любительские сплавы набирают в основном из числа отдыхающих на черноморском побережье. В программу таких сплавов-экскурсий часто входит дегустация кавказской кухни – в том числе форели из локальных хозяйств.

Белая и Чусовая, Урал

На уральских реках часто проводят соревнования по рафтингу: рельеф позволяет состязаться как в спринте, так и в слаломе. Профессионалам стоит выбирать верховья рек, где достаточно много обратных валов, прижимов и шиверов. Сложность прохождения Белой и Чусовой подкрепляется их «оторванностью» от цивилизации: многие участки маршрутов проходят по местности, где невозможно проехать на автомобиле. Такой вот суровый уральский рафтинг.

Чульман, Якутия

Длина якутской реки Чульман превышает 100 км, и на всём её протяжении можно не только заниматься рафтингом, но и рыбачить. Многие местные охотно этим пользуются и проходят реку в своём комфортном темпе, совмещая сплав с рыбалкой и сбором грибов, а иногда и с охотой. Чульман подходит для неспешных созерцательных сплавов – не столько спортивных, сколько для удовольствия – во время которых ищешь взглядом зимовья охотников и фантазируешь на тему причудливой формы скал, нависающих над водой.

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