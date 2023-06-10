Эксперты туриндустрии рассказали о популярных внутренних направлениях для туризма в России
В АТОР отметили рост интереса россиян ко внутреннему туризму. Все больше людей выбирают для длительных выходных российские города, а стоимость тура на двоих начинается от 7 тысяч рублей и заканчивается суммой в более чем 100 тысяч.
Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Минеральные Воды, Северный Кавказ, Санкт-Петербург и Калининград. Также многие россияне интересуются Байкалом, Волгой и Алтаем.
При этом эксперты из туристской сферы отмечают, что резкого роста бронирования не наблюдается – все соответствует норме текущего сезона.